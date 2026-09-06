Украина может лишиться поддержки: ультраправая AfD набрала 44,5% на выборах в немецкой Саксонии-Анхальт

"Альтернатива для Германии" набирает рекордные 44,5 % на выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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AfD вдвое улучшила результат пятилетней давности

AfD более чем вдвое улучшила свой результат по сравнению с выборами 2021 года. Тогда партия получила 20,8%.

Нынешний результат в 44,5% стал лучшим для AfD на земельных выборах за всю историю партии.

Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца набирает лишь 18,5%. Пять лет назад у партии было 37,1%. ХДС управлял Саксонией-Ангальт с 2002 года.

Далее следуют "Левые" — 9,4%, "Зеленые" — 8,9%, а СДПГ — 8,2%. "Союз Сары Вагенкнехт" с результатом 5% пока балансирует на грани прохождения в парламент.

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В то же время AfD не хватает мандатов для самостоятельного формирования правительства. Другие партии, которые гарантированно проходят в ландтаг, отказываются создавать коалицию с AfD.

Если окончательное распределение мандатов не изменит ситуацию, AfD может победить на выборах, но остаться без власти.

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Победа AfD может иметь значение для Украины

Результат выборов особенно показателен для Украины. AfD выступает за прекращение немецкой поддержки Украины, отмену санкций против России и восстановление экономических и политических связей с Москвой.

В земельной программе партии также предлагается добиваться отмены статуса военных беженцев для украинцев. Партия выступает за подготовку их возвращения в Украину.

Ячейку AfD в Саксонии-Анхальт с 2023 года немецкая контрразведка классифицирует как правоэкстремистскую.

Если партии удастся самостоятельно сформировать правительство, это станет первым случаем в истории ФРГ, когда федеральной землей будет руководить политическая сила с таким статусом.

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