Российское генеральное консульство в Бонне закроют не только в ответ на попытку Москвы совершить диверсию в аэропорту Лейпцига, где стоял украинский самолет, но и из-за того, что это "дипломатическое" представительство могло служить центром разведывательной деятельности, где агенты маскировались под дипломатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на внутреннюю информацию из брюссельских кругов.

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Согласно сообщению СМИ, примерно от 15 до 20 российских агентов работали в консульстве Российской Федерации в Бонне. На самом деле они работали на разведывательные службы СВР, ФСБ и ГРУ.

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Поэтому закрытие российского консульства в Бонне было не просто символической реакцией на атаку дрона в Лейпциге. Консульство считается евродипломатами центром поддержки гибридных операций. Мол, кампании, которыми руководили оттуда, были специально направлены против стран Бенилюкса, институтов ЕС и штаб-квартиры НАТО в Бельгии.

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