15–20 российских агентов могли работать в генконсульстве РФ в Бонне под прикрытием дипломатов, - Bild
Российское генеральное консульство в Бонне закроют не только в ответ на попытку Москвы совершить диверсию в аэропорту Лейпцига, где стоял украинский самолет, но и из-за того, что это "дипломатическое" представительство могло служить центром разведывательной деятельности, где агенты маскировались под дипломатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild со ссылкой на внутреннюю информацию из брюссельских кругов.
Согласно сообщению СМИ, примерно от 15 до 20 российских агентов работали в консульстве Российской Федерации в Бонне. На самом деле они работали на разведывательные службы СВР, ФСБ и ГРУ.
Поэтому закрытие российского консульства в Бонне было не просто символической реакцией на атаку дрона в Лейпциге. Консульство считается евродипломатами центром поддержки гибридных операций. Мол, кампании, которыми руководили оттуда, были специально направлены против стран Бенилюкса, институтов ЕС и штаб-квартиры НАТО в Бельгии.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии СМИ Германии сообщили, что
на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
- Следователи Германии установили личности двух возможных подозреваемых - мужчин, связанных с Россией.
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