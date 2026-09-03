"Око за око": Россия закроет отделения Гете-института после прекращения работы "Русского дома" в Берлине
Россия намерена закрыть отделения Гете-института на своей территории в ответ на приостановку действия соглашения о "Русском доме" в Берлине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав решение немецких властей шагом, который якобы означает прекращение культурного присутствия Германии в России.
"Конечно, их закроют после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. То есть они сознательно идут на шаг, который — они не могли этого не понимать — однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое сохранялось, несмотря на все эти украинские перипетии в наших отношениях с Западом", — сказал Лавров.
Деятельность Гете-института в России
Как отмечает Deutsche Welle, глава МИД сказал, что филиалы Гете-института в России работают в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. На самом деле третий филиал центра находится не в Екатеринбурге, а в Новосибирске.
Глава "Россотрудничества" Игорь Чайка ранее указывал, что Гете-институт в России работает в рамках межправительственного соглашения, заключенного в 2011 году. Тот же документ регулирует деятельность "Русского дома" в Берлине.
"Деятельность подобных учреждений в любой стране строится на принципе взаимности. Хотелось бы напомнить немецким властям древний принцип "око за око", — сообщал он.
Что этому предшествовало?
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отметил: "Российское консульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. Действие соглашения о Российском доме в Берлине приостановлено. Кроме того, проверки при въезде для граждан России будут усилены, а количество людей, находящихся под наблюдением в контексте гибридных угроз, будет увеличено".
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Вони з літератури, нічого не наслідують, крім різних варіантів вбивства.
Це і є "геніальна" російська література, яку повинні вивчати не в школі а в психіатрії.