"Око за око": Росія закриє відділення Гете-інституту після припинення роботи "Русского дома" в Берліні
Росія має намір закрити відділення Гете-інституту на своїй території у відповідь на припинення дії угоди про "Русский дом" у Берліні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, назвавши рішення німецької влади кроком, який нібито означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії.
"Звичайно, їх буде закрито після того, як наш культурний центр звідти вигнали. Тобто вони свідомо йдуть на крок, який, вони не могли цього не розуміти, однозначно означає припинення їхньої культурної присутності в Російській Федерації, яке залишалося, незважаючи на всі ці українські перипетії у наших відносинах із Заходом", — сказав Лавров.
Діяльність Гете-інституту в Росії
Як зауважує Deutsche Welle, глава МЗС сказав, що відділення Гете-інституту в Росії працюють у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі. Насправді третє відділення центру перебуває над Єкатеринбурзі, а Новосибірську.
Голова Росспівробітництва Ігор Чайка раніше вказував, що Ґете-інститут у Росії працює за міжурядовою угодою, укладеною у 2011 році. Той самий документ визначає діяльність "Русского дома" у Берліні.
"Діяльність подібних установ у будь-якій країні будується на принципі взаємності. Хотілося б нагадати німецькій владі стародавній принцип "око за око"", - повідомляв він.
Що передувало?
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль зазначив: "Російське консульство у Бонні буде закрито 18 вересня. Дію угоди про "Русский дом" у Берліні припинено. Окрім цього, перевірки при в'їзді для громадян Росії будуть посилені, а кількість людей під спостереженням у контексті гібридних загроз буде збільшена".
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Вони з літератури, нічого не наслідують, крім різних варіантів вбивства.
Це і є "геніальна" російська література, яку повинні вивчати не в школі а в психіатрії.