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Новини Пропаганда РФ
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"Око за око": Росія закриє відділення Гете-інституту після припинення роботи "Русского дома" в Берліні

лавров,сергій

Росія має намір закрити відділення Гете-інституту на своїй території у відповідь на припинення дії угоди про "Русский дом" у Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, назвавши рішення німецької влади кроком, який нібито означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії.

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"Звичайно, їх буде закрито після того, як наш культурний центр звідти вигнали. Тобто вони свідомо йдуть на крок, який, вони не могли цього не розуміти, однозначно означає припинення їхньої культурної присутності в Російській Федерації, яке залишалося, незважаючи на всі ці українські перипетії у наших відносинах із Заходом", — сказав Лавров.

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Діяльність Гете-інституту в Росії

Як зауважує Deutsche Welle, глава МЗС сказав, що відділення Гете-інституту в Росії працюють у Москві, Петербурзі та Єкатеринбурзі. Насправді третє відділення центру перебуває над Єкатеринбурзі, а Новосибірську.

Голова Росспівробітництва Ігор Чайка раніше вказував, що Ґете-інститут у Росії працює за міжурядовою угодою, укладеною у 2011 році. Той самий документ визначає діяльність "Русского дома" у Берліні.

"Діяльність подібних установ у будь-якій країні будується на принципі взаємності.  Хотілося б нагадати німецькій владі стародавній принцип "око за око"", - повідомляв він.

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Що передувало?

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль зазначив: "Російське консульство у Бонні буде закрито 18 вересня. Дію угоди про "Русский дом" у Берліні припинено. Окрім цього, перевірки при в'їзді для громадян Росії будуть посилені, а кількість людей під спостереженням у контексті гібридних загроз буде збільшена".

Автор: 

Німеччина (6518) Лавров Сергій (1456) пропаганда (3033) русский мир (517)
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Топ коментарі
+8
Яка сумна новина ...
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03.09.2026 10:19 Відповісти
+8
Навіщо література Гете росіянам, коли у них є Достоєвський, прочитавши якого росіяни беруть сокиру і йдуть вбивати сусіда.
Вони з літератури, нічого не наслідують, крім різних варіантів вбивства.
Це і є "геніальна" російська література, яку повинні вивчати не в школі а в психіатрії.
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03.09.2026 10:29 Відповісти
+7
можуть відмовитись від слів німецького походження! мінус 30 відсотків російського мовного запасу!
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03.09.2026 10:20 Відповісти

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