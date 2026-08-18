Азербайджан оголосив у розшук трьох пропагандистів РФ, які закликали до тероризму

Генеральна прокуратура Азербайджану оголосила трьох російських пропагандистів у міжнародний розшук за заклики до тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Азербайджанське державне інформаційне агентство.

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Подробиці

Слідство встановило, що громадяни Росії: ведучий телеканалу "Москва 24", журналіст Іван Князєв, Семен Уралов, який представляє себе як політичний консультант і медіаексперт, а також радник міністра транспорту РФ Олексій Чадаєв - 14 липня у програмі на YouTube-каналі виступили із закликами до застосування насильницьких методів щодо Азербайджанської Республіки, насильницької зміни конституційного ладу країни та порушення її територіальної цілісності, а також розпалювання національної ненависті та ворожнечі.

Крім того, є ґрунтовні підозри в тому, що 13 серпня в програмі вищезазначені особи, висловлюючи думки про застосування насильницьких методів щодо Азербайджанської Республіки, у тому числі щодо утримання окремих осіб під безпосередньою загрозою фізичного знищення, виступили із публічними закликами до тероризму.

За цим фактом генеральний прокурор Азербайджанської Республіки порушив кримінальну справу за статтями:

публічні заклики до тероризму,

публічні заклики, спрямовані проти держави,

розпалювання національної ненависті та ворожнечі.

Їм були висунуті звинувачення за вказаними статтями.

Зазначається, що у зв'язку з тим, що зазначені особи перебувають за межами Азербайджанської Республіки, вони оголошені в розшук, а відповідними судовими рішеннями щодо них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Крім того, вживаються необхідні заходи щодо організації їхнього міжнародного розшуку каналами Інтерполу.

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