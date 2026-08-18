Азербайджан объявил в розыск трех пропагандистов РФ, призывавших к терроризму

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила трех российских пропагандистов в международный розыск за призывы к терроризму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Азербайджанское государственное информационное агентство.

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Следствие установило, что граждане России: ведущий телеканала "Москва 24", журналист Иван Князев, Семен Уралов, представляющий себя политическим консультантом и медиаэкспертом, а также советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев - 14 июля в программе на YouTube-канале выступили с призывами к применению насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, насильственному изменению конституционного строя страны и нарушению ее территориальной целостности, а также к разжиганию национальной ненависти и вражды.

Кроме того, имеются обоснованные подозрения в том, что 13 августа в программе вышеупомянутые лица, высказывая мнения о применении насильственных методов в отношении Азербайджанской Республики, в том числе о содержании отдельных лиц под непосредственной угрозой физического уничтожения, выступили с публичными призывами к терроризму.

По данному факту генеральный прокурор Азербайджанской Республики возбудил уголовное дело по статьям:

публичные призывы к терроризму,

публичные призывы, направленные против государства,

разжигание национальной ненависти и вражды.

Им были предъявлены обвинения по указанным статьям.

Отмечается, что в связи с тем, что указанные лица находятся за пределами Азербайджанской Республики, они объявлены в розыск, а соответствующими судебными решениями в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, принимаются необходимые меры по организации их международного розыска по каналам Интерпола.

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