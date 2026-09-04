15–20 російських агентів могли працювати у генконсульстві РФ у Бонні під прикриттям дипломатів, - Bild

Російське генконсульство у Бонні закриють не лише як відповідь на спробу Москви здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига, де стояв український літак, а й через те, що це "дипломатичне" представництво могло бути центром розвідувальної діяльності, де агенти маскувалися під дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це стверджує Bild, посилаючись на внутрішню інформацію з брюссельських кіл.

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Згідно з повідомленням ЗМІ, приблизно від 15 до 20 російських агентів працювали в консульстві Російської Федерації в Бонні. Насправді вони працювали на розвідувальні служби СВР, ФСБ та ГРУ.

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Тож закриття російського консульства в Бонні було не просто символічною реакцією на атаку дрона в Лейпцигу. Консульство вважається євродипломатами центром підтримки гібридних операцій. Мовляв, кампанії, якими керували звідти, були спеціально спрямовані проти країн Бенілюксу, інституцій ЄС та штаб-квартири НАТО в Бельгії.

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