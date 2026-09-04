15–20 російських агентів могли працювати у генконсульстві РФ у Бонні під прикриттям дипломатів, - Bild
Російське генконсульство у Бонні закриють не лише як відповідь на спробу Москви здійснити диверсію в аеропорту Лейпцига, де стояв український літак, а й через те, що це "дипломатичне" представництво могло бути центром розвідувальної діяльності, де агенти маскувалися під дипломатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це стверджує Bild, посилаючись на внутрішню інформацію з брюссельських кіл.
Згідно з повідомленням ЗМІ, приблизно від 15 до 20 російських агентів працювали в консульстві Російської Федерації в Бонні. Насправді вони працювали на розвідувальні служби СВР, ФСБ та ГРУ.
Тож закриття російського консульства в Бонні було не просто символічною реакцією на атаку дрона в Лейпцигу. Консульство вважається євродипломатами центром підтримки гібридних операцій. Мовляв, кампанії, якими керували звідти, були спеціально спрямовані проти країн Бенілюксу, інституцій ЄС та штаб-квартири НАТО в Бельгії.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
- Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
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