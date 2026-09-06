Германия готовит "защитный щит" от российских диверсий

После неудачной попытки атаки беспилотника со взрывчаткой в аэропорту "Лейпциг/Галле" Германия активизирует свои усилия по борьбе с российскими диверсиями.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует создать комплекс мер, так называемый "щит", от дальнейших атак. Он предусматривает защиту от беспилотников и диверсий на критической инфраструктуре и кибератак, а также выявление шпионов и потенциальных террористов.

"Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры - это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защититься", - заявил Добриндт.

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Что предусматривает план безопасности

По информации издания, полученной от МВД страны, план безопасности состоит из нескольких направлений.

Так, Германия планирует расширить мобильное подразделение федеральной полиции для борьбы с беспилотниками.

Новые подразделения, которые можно будет быстро перебрасывать в разные районы, будут оснащены вертолетами и специальными автомобилями. Они будут размещены в девяти стратегически важных городах: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

Их задачей станет защита воздушного пространства над ключевыми транспортными узлами, аэропортами, вокзалами и правительственным кварталом в Берлине. Речь идет не только об обнаружении и перехвате дронов, но и о обезвреживании беспилотников со взрывчаткой.

Еще одно направление предусматривает расширение полномочий компаний, управляющих критической инфраструктурой . Речь идет о водоканалах, энергетических компаниях и предприятиях оборонной промышленности. Им необходимо предоставить правовые средства не только для обнаружения дронов, но и для активной защиты от них.

. Речь идет о водоканалах, энергетических компаниях и предприятиях оборонной промышленности. Им необходимо предоставить правовые средства не только для обнаружения дронов, но и для активной защиты от них. Также предполагается более широкое использование технологий искусственного интеллекта . Поиск убийц или шпионов, готовящих нападения, будет расширен благодаря технологиям на основе искусственного интеллекта, биометрическому распознаванию лиц и видеосистемам, например, на железнодорожных вокзалах. Искусственный интеллект должен быть способен полностью автоматически обнаруживать оружие или подозрительное поведение.

. Поиск убийц или шпионов, готовящих нападения, будет расширен благодаря технологиям на основе искусственного интеллекта, биометрическому распознаванию лиц и видеосистемам, например, на железнодорожных вокзалах. Искусственный интеллект должен быть способен полностью автоматически обнаруживать оружие или подозрительное поведение. Отдельным направлением является защита от кибератак. Речь идет о создании национального Cyberdome - разветвленной сети цифровых датчиков, которая должна выявлять попытки кибератак и помогать их блокировать.

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Что предшествовало