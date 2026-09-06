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Германия готовит "защитный щит" от российских диверсий

Германия готовит меры защиты от диверсий РФ

После неудачной попытки атаки беспилотника со взрывчаткой в аэропорту "Лейпциг/Галле" Германия активизирует свои усилия по борьбе с российскими диверсиями.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт планирует создать комплекс мер, так называемый "щит", от дальнейших атак. Он предусматривает защиту от беспилотников и диверсий на критической инфраструктуре и кибератак, а также выявление шпионов и потенциальных террористов.

"Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры - это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защититься", - заявил Добриндт.

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Что предусматривает план безопасности

По информации издания, полученной от МВД страны, план безопасности состоит из нескольких направлений.

  • Так, Германия планирует расширить мобильное подразделение федеральной полиции для борьбы с беспилотниками.

Новые подразделения, которые можно будет быстро перебрасывать в разные районы, будут оснащены вертолетами и специальными автомобилями. Они будут размещены в девяти стратегически важных городах: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

Их задачей станет защита воздушного пространства над ключевыми транспортными узлами, аэропортами, вокзалами и правительственным кварталом в Берлине. Речь идет не только об обнаружении и перехвате дронов, но и о обезвреживании беспилотников со взрывчаткой.

  • Еще одно направление предусматривает расширение полномочий компаний, управляющих критической инфраструктурой. Речь идет о водоканалах, энергетических компаниях и предприятиях оборонной промышленности. Им необходимо предоставить правовые средства не только для обнаружения дронов, но и для активной защиты от них.
  • Также предполагается более широкое использование технологий искусственного интеллекта. Поиск убийц или шпионов, готовящих нападения, будет расширен благодаря технологиям на основе искусственного интеллекта, биометрическому распознаванию лиц и видеосистемам, например, на железнодорожных вокзалах. Искусственный интеллект должен быть способен полностью автоматически обнаруживать оружие или подозрительное поведение.
  • Отдельным направлением является защита от кибератак. Речь идет о создании национального Cyberdome - разветвленной сети цифровых датчиков, которая должна выявлять попытки кибератак и помогать их блокировать.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
  • В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
  • Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что

    на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

  • Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
  • 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
  • Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых - мужчин, связанных с Россией.

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