В Германии с начала года зафиксировано более 165 вероятных диверсий

Правоохранительные органы Германии с начала 2026 года зарегистрировали более 165 случаев возможных диверсий, а также 747 инцидентов с подозрительными беспилотниками над военными объектами и критически важной инфраструктурой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на конфиденциальный отчет Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Германии расследуют случаи шпионажа

Документ подготовлен по итогам первых месяцев работы Совместного центра защиты от гибридных угроз (GAZ-Hybrid), открытого в Берлине в середине июня.

В число зафиксированных угроз вошли не только вероятные диверсии и активность беспилотников, но и случаи шпионской деятельности.

Генеральный прокурор Германии и земельные прокуратуры в этом году уже возбудили 24 уголовных дела по фактам шпионажа. Половина из них касается кибератак. Еще по 40 подозрениям в кибершпионаже продолжаются расследования.

Всего полиция зарегистрировала 112 правонарушений, связанных со шпионажем. Более 60 случаев касались несанкционированной фото- и видеосъемки военных объектов или техники. В 26 инцидентах правоохранители подозревают агентурную деятельность с целью подготовки диверсий.

Больше всего таких случаев зафиксировано в Бранденбурге — 23, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне — по 21, а также в Нижней Саксонии — 15.

Над военными объектами обнаружили сотни дронов

Органы безопасности также зафиксировали 747 случаев обнаружения подозрительных беспилотников. Всего речь идет о 1068 пролетах дронов над критической инфраструктурой, военными базами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Задержать операторов беспилотников правоохранителям удается крайне редко.

В то же время в июле в Баварии задержали гражданина Молдовы, который, по данным следствия, с помощью дрона шпионил за предприятием оборонного концерна KNDS. Правоохранители считают, что он мог действовать по указанию российских спецслужб.

Возле газового завода напали на охранника

В отчете также описан инцидент, произошедший 9 августа возле газоперерабатывающего завода в Гросенкнетене в Нижней Саксонии.

Охранник предприятия пытался обнаружить операторов замеченных дронов. У ограждения он наткнулся на двух неизвестных в балаклавах.

Злоумышленники ударили мужчину головой о капот автомобиля, после чего скрылись. Найти их правоохранителям не удалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Датские спецслужбы предупредили о подготовке Россией диверсий на оборонных предприятиях