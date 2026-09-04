У Німеччині від початку року зафіксували понад 165 імовірних диверсій

Правоохоронні органи Німеччини з початку 2026 року зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій, а також 747 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами та критичною інфраструктурою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на конфіденційний звіт Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA).

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У Німеччині розслідують випадки шпигунства

Документ підготували за підсумками перших місяців роботи Спільного центру захисту від гібридних загроз (GAZ-Hybrid), який відкрили в Берліні в середині червня.

До зафіксованих загроз увійшли не лише ймовірні диверсії та активність безпілотників, а й випадки шпигунської діяльності.

Генеральний прокурор Німеччини та земельні прокуратури цьогоріч уже відкрили 24 кримінальні провадження за фактами шпигунства. Половина з них стосується кібератак. Ще за 40 підозрами у кібершпигунстві тривають розслідування.

Загалом поліція зареєструвала 112 правопорушень, пов'язаних зі шпигунством. Понад 60 випадків стосувалися несанкціонованої фото- та відеозйомки військових об'єктів або техніки. У 26 інцидентах правоохоронці підозрюють агентурну діяльність для підготовки диверсій.

Найбільше таких випадків зафіксували у Бранденбурзі - 23, Північному Рейні-Вестфалії та Шлезвіг-Гольштейні — по 21, а також у Нижній Саксонії - 15.

Над військовими об'єктами виявили сотні дронів

Органи безпеки також зафіксували 747 випадків виявлення підозрілих безпілотників. Загалом йдеться про 1068 прольотів дронів над критичною інфраструктурою, військовими базами та підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Затримати операторів безпілотників правоохоронцям вдається вкрай рідко.

Водночас у липні в Баварії затримали громадянина Молдови, який, за даними слідства, за допомогою дрона шпигував за підприємством оборонного концерну KNDS. Правоохоронці вважають, що він міг діяти за вказівкою російських спецслужб.

Біля газового заводу напали на охоронця

У звіті також описаний інцидент, який стався 9 серпня біля газопереробного заводу в Гросенкнетені у Нижній Саксонії.

Охоронець підприємства намагався виявити операторів помічених дронів. Біля огорожі він натрапив на двох невідомих у балаклавах.

Зловмисники вдарили чоловіка головою об капот автомобіля після чого втекли. Знайти їх правоохоронцям не вдалося.

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