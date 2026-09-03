Данські спецслужби попередили про підготовку Росією диверсій на оборонних підприємствах

Російські спецслужби вже планують диверсії на території Данії, зокрема проти компаній оборонно-промислового комплексу, які пов’язані з військовою допомогою Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TV2 із посиланням на дані Служби розвідки та безпеки Данії (PET).

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У коментарі Berlingske представники PET підтвердили, що мають інформацію про підготовку Росією диверсій у Данії.

"Це не просто попередження про загрозу, яка може з’явитися… Ми вже бачимо планування, дуже конкретне", - заявив очільник контррозвідки PET Еміль Гресгольм.

За його словами, першочерговими цілями є компанії оборонно-промислового комплексу, які мають стосунок до військової підтримки України.

Росія вербує данців через соцмережі

Данська контррозвідка також виявила конкретні випадки, коли російські спецслужби намагалися залучати звичайних громадян Данії через соціальні мережі та онлайн-платформи.

Їм могли пропонувати завдання, зокрема фотографувати підприємства або інші об’єкти, щоб надалі використовувати зібрану інформацію для планування диверсій.

Гресгольм наголосив, що допомога російським спецслужбам є надзвичайно серйозною, незалежно від того, чи робиться це навмисно, чи людина не усвідомлює справжньої мети своїх дій.

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