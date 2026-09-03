Датские спецслужбы предупредили о подготовке Россией диверсий на оборонных предприятиях

Российские спецслужбы уже планируют диверсии на территории Дании, в частности против компаний оборонно-промышленного комплекса, связанных с оказанием военной помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TV2 со ссылкой на данные Службы разведки и безопасности Дании (PET).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В комментарии Berlingske представители PET подтвердили, что располагают информацией о подготовке Россией диверсий в Дании.

"Это не просто предупреждение об угрозе, которая может возникнуть… Мы уже видим планы, причем очень конкретные", — заявил глава контрразведки PET Эмиль Гресгольм.

По его словам, первоочередными целями являются компании оборонно-промышленного комплекса, имеющие отношение к военной поддержке Украины.

Россия вербует датчан через соцсети

Датская контрразведка также выявила конкретные случаи, когда российские спецслужбы пытались привлекать обычных граждан Дании через социальные сети и онлайн-платформы.

Им могли предлагать задания, в частности фотографировать предприятия или другие объекты, чтобы в дальнейшем использовать собранную информацию для планирования диверсий.

Гресгольм подчеркнул, что помощь российским спецслужбам является чрезвычайно серьезной, независимо от того, делается ли это намеренно или человек не осознает истинной цели своих действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Диверсия в аэропорту Лейпцига: идентифицированы два подозреваемых, связанных с РФ