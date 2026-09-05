Уитакер об инциденте в аэропорту Лейпцига: НАТО не будет терпеть гибридных действий против членов Альянса
Члены НАТО не должны мириться с преднамеренными действиями в рамках гибридной войны, и Соединенные Штаты будут поддерживать страны, сталкивающиеся с подобными инцидентами.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Члены НАТО должны быть готовы и бдительны
Так, по словам Уитакера, попытка атаки дрона в прошлом месяце в аэропорту "Лейпциг/Галле" в Германии, в которой Берлин обвинил Россию, вызывает большее беспокойство, чем другие недавние инциденты, с которыми сталкивались члены НАТО из-за российских дронов, направленных против Украины, которые отклонились от курса.
"Есть также то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, такими как те, что мы видели в Лейпциге и в Польше", - сказал Уитакер, выступая в кулуарах бизнес-конференции в Италии.
Он отметил, что члены НАТО должны быть готовы и бдительны, а также давать четкий сигнал, когда сталкиваются с подобными событиями.
"Если мы сможем определить, кто это делает, — что Германия и сделала, — мы обязательно решительно заявим, что это неприемлемо, и мы этого не будем терпеть", — сказал Уитакер.
Уитакер добавил, что критически важная инфраструктура, в частности объекты энергетики, может стать мишенью для атак и должна находиться под надзором национальных органов власти.
Реакция на эти вызовы — прежде всего дело каждой страны, но Соединенные Штаты поддерживают страны, когда они сталкиваются с подобными событиями, подчеркнул он.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что
на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
- Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.
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США там червону доріжку стелить цим людям при тому знає що ********** Ірану дає саме РФ - ті самі ********** що летять по базам США