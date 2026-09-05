Уитакер об инциденте в аэропорту Лейпцига: НАТО не будет терпеть гибридных действий против членов Альянса

Члены НАТО не должны мириться с преднамеренными действиями в рамках гибридной войны, и Соединенные Штаты будут поддерживать страны, сталкивающиеся с подобными инцидентами.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Члены НАТО должны быть готовы и бдительны

Так, по словам Уитакера, попытка атаки дрона в прошлом месяце в аэропорту "Лейпциг/Галле" в Германии, в которой Берлин обвинил Россию, вызывает большее беспокойство, чем другие недавние инциденты, с которыми сталкивались члены НАТО из-за российских дронов, направленных против Украины, которые отклонились от курса.

"Есть также то, что я бы назвал более тревожными гибридными действиями, такими как те, что мы видели в Лейпциге и в Польше", - сказал Уитакер, выступая в кулуарах бизнес-конференции в Италии.

Он отметил, что члены НАТО должны быть готовы и бдительны, а также давать четкий сигнал, когда сталкиваются с подобными событиями.

"Если мы сможем определить, кто это делает, — что Германия и сделала, — мы обязательно решительно заявим, что это неприемлемо, и мы этого не будем терпеть", — сказал Уитакер.

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Уитакер добавил, что критически важная инфраструктура, в частности объекты энергетики, может стать мишенью для атак и должна находиться под надзором национальных органов власти.

Реакция на эти вызовы — прежде всего дело каждой страны, но Соединенные Штаты поддерживают страны, когда они сталкиваются с подобными событиями, подчеркнул он.

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