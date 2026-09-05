Вітакер про інцидент в аеропорту Лейпцига: НАТО не терпітиме гібридних дій проти членів Альянсу

Члени НАТО не повинні терпіти навмисні дії в межах гібридної війни, і Сполучені Штати підтримуватимуть країни, які стикаються з такими інцидентами.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Члени НАТО ‌повинні бути готовими й пильними

Так, за словами Вітакера, спроба атаки дрона минулого місяця в аеропорту "Лейпциг/Галле" в Німеччині, у якій Берлін звинуватив Росію, викликає більше занепокоєння, ніж інші нещодавні інциденти, з якими стикалися члени НАТО через російські дрони, спрямовані проти України, які відхилилися від курсу.

"Є також те, що я б назвав більш тривожними гібридними діями, як-от ті, що ми бачили в Лейпцигу та в Польщі", – сказав Вітакер, виступаючи в кулуарах бізнес-конференції в Італії.

Він зауважив, що члени НАТО ‌повинні бути готовими й пильними, а також давати чіткий сигнал, коли вони стикаються з такими подіями.

"Якщо ми зможемо визначити, хто це робить, - що Німеччина і зробила, - ми обов’язково рішуче заявимо, що це неприйнятно, і ми цього не терпітимемо", - сказав Вітакер.

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Вітакер додав, що критично важлива інфраструктура, зокрема об’єкти енергетики, може стати мішенню для атак і повинна перебувати під наглядом національних органів влади.

Реакція на ці виклики є насамперед справою кожної країни, але Сполучені Штати підтримують країни, коли вони стикаються з такими подіями, наголосив він.

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