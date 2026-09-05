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Вітакер про інцидент в аеропорту Лейпцига: НАТО не терпітиме гібридних дій проти членів Альянсу

Вітакер про інцидент в аеропорту Лейпцига

Члени НАТО не повинні терпіти навмисні дії в межах гібридної війни, і Сполучені Штати підтримуватимуть країни, які стикаються з такими інцидентами.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Члени НАТО ‌повинні бути готовими й пильними

Так, за словами Вітакера, спроба атаки дрона минулого місяця в аеропорту "Лейпциг/Галле" в Німеччині, у якій Берлін звинуватив Росію, викликає більше занепокоєння, ніж інші нещодавні інциденти, з якими стикалися члени НАТО через російські дрони, спрямовані проти України, які відхилилися від курсу.

"Є також те, що я б назвав більш тривожними гібридними діями, як-от ті, що ми бачили в Лейпцигу та в Польщі", – сказав Вітакер, виступаючи в кулуарах бізнес-конференції в Італії.

Він зауважив, що члени НАТО ‌повинні бути готовими й пильними, а також давати чіткий сигнал, коли вони стикаються з такими подіями.

"Якщо ми зможемо визначити, хто це робить, - що Німеччина і зробила, - ми обов’язково рішуче заявимо, що це неприйнятно, і ми цього не терпітимемо", - сказав Вітакер.

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Вітакер додав, що критично важлива інфраструктура, зокрема об’єкти енергетики, може стати мішенню для атак і повинна перебувати під наглядом національних органів влади.

Реакція на ці виклики є насамперед справою кожної країни, але Сполучені Штати підтримують країни, коли вони стикаються з такими подіями, наголосив він.

Читайте: Атака в аеропорту Лейпцига є свідченням гібридної війни РФ проти Європи, - Макрон

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
  • У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
  • Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що

    на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

  • Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
  • 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
  • Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.

Автор: 

Німеччина (6534) НАТО (7370) Вітакер Метью (75)
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Топ коментарі
+2
АХАХХААХХАХАХАХАХАХАХАХ

США там червону доріжку стелить цим людям при тому знає що ********** Ірану дає саме РФ - ті самі ********** що летять по базам США
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05.09.2026 21:54 Відповісти
+1
Не терпітиме, а що робитиме?
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05.09.2026 21:57 Відповісти

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