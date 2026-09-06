Німеччина готує "захисний щит" від російських диверсій

Після невдалої спроби атаки безпілотника із вибухівкою в аеропорту "Лейпциг/Галле" Німеччина активізує свої зусилля у боротьбі з російськими диверсіями.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт планує створити комплекс заходів, так званий щит, від подальших атак. Він передбачає захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також виявлення шпигунів і потенційних терористів.

"Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки посилюватимуться, але ми можемо дати відсіч і захиститися", – заявив Добріндт.

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Що передбачає план безпеки

За інформацією видання, отриманою від МВС країни, план безпеки складається з кількох напрямів.

Так, Німеччина планує розширити мобільний підрозділ федеральної поліції для боротьби з безпілотниками.

Нові підрозділи, які можна буде швидко перекидати в різні райони, матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі. Вони будуть розміщені у дев’яти стратегічно важливих містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Їхнім завданням стане захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не лише про виявлення і перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою.

Ще один напрям передбачає розширення повноважень компаній, що управляють критичною інфраструктурою . Йдеться про водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості. Їм потрібно надати правові засоби не лише для виявлення дронів, але й для активного захисту від них.

. Йдеться про водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості. Їм потрібно надати правові засоби не лише для виявлення дронів, але й для активного захисту від них. Також передбачається ширше використання технологій штучного інтелекту . Пошук убивць або шпигунів, які готують напади, буде розширено завдяки технологіям на основі штучного інтелекту, біометричному розпізнаванню облич та відеосистемам, наприклад, на залізничних вокзалах. Штучний інтелект має бути здатним повністю автоматично виявляти зброю або підозрілу поведінку.

. Пошук убивць або шпигунів, які готують напади, буде розширено завдяки технологіям на основі штучного інтелекту, біометричному розпізнаванню облич та відеосистемам, наприклад, на залізничних вокзалах. Штучний інтелект має бути здатним повністю автоматично виявляти зброю або підозрілу поведінку. Окремим напрямом є захист від кібератак. Йдеться про створення національного Cyberdome – розгалуженої мережі цифрових сенсорів, яка має виявляти спроби кібератак і допомагати блокувати їх.

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Що передувало