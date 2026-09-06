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Лавров об обвинениях в адрес РФ из-за инцидента в аэропорту Лейпцига: "Это начало настоящей войны"

Лавров об обвинениях в адрес РФ из-за дрона в Лейпциге

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Запада в адрес России в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига — это начало настоящей войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Они снова хотят войны"

"Это, по сути, начало настоящей войны. Изгнали генеральное консульство из Бонна... "Русский дом" в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, немцы также закрывали свои дипломатические миссии... Они снова хотят войны", — отметил Лавров.

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Кроме того, он выразил уверенность, что "российское руководство извлечет выводы" из заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Он, по сути, идет к нам объявлять войну. И уроки истории не усвоены вовсе. Оказалось, что вот эти метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы", — заявил глава российского МИД.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
  • В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
  • Впоследствии немецкие СМИ сообщили, что

    на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.

  • Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
  • 1 сентября Германия официально заявила, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле". Страна решила расторгнуть договор с "Русским домом" в Берлине, а также усилить контроль за россиянами, въезжающими в страну. 18 сентября в Бонне прекратит работу генеральное консульство России.
  • Немецкие следователи установили личности двух возможных подозреваемых — мужчин, связанных с Россией.

Автор: 

Германия (7842) Лавров Сергей (2191) диверсия (423)
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Топ комментарии
+4
Кацапи вирішили зробити хід конем.
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06.09.2026 16:22 Ответить
+3
Отже це вже погрози що після України *уйло візьметься за них. То може пора європейцям направляти свої війська в Україну щоб добити тут *уйла , а не чекати коли він до них прийде!
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06.09.2026 16:29 Ответить
+2
Рузкіе розуміють лише силу і все
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06.09.2026 16:22 Ответить

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