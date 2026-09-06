Лавров об обвинениях в адрес РФ из-за инцидента в аэропорту Лейпцига: "Это начало настоящей войны"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения со стороны Запада в адрес России в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига — это начало настоящей войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Они снова хотят войны"

"Это, по сути, начало настоящей войны. Изгнали генеральное консульство из Бонна... "Русский дом" в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, точнее, немцы также закрывали свои дипломатические миссии... Они снова хотят войны", — отметил Лавров.

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Кроме того, он выразил уверенность, что "российское руководство извлечет выводы" из заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Он, по сути, идет к нам объявлять войну. И уроки истории не усвоены вовсе. Оказалось, что вот эти метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы", — заявил глава российского МИД.

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Что предшествовало