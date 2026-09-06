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Лавров про звинувачення на адресу РФ через інцидент в аеропорту Лейпцига: "Це початок справжньої війни"

Лавров про звинувачення на адресу РФ через дрон у Лейпцигу

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це початок справжньої війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Вони знову хочуть війни"

"Це загалом початок такої війни справжньої. Вигнали генеральне консульство з Бонна... "Русский дом" у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також свої дипломатичні місії закривали... Вони знову хочуть війни", - зазначив Лавров.

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Також він висловив упевненість, що "російське керівництво зробить висновки" із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Він іде, по суті, нам війну оголошувати. І уроки історії не вивчені зовсім. Виявилося, що ось ці ось метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - заявив глава російського МЗС.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
  • У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
  • Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що

    на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.

  • Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
  • 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
  • Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.

Автор: 

Німеччина (6537) Лавров Сергій (1457) диверсія (470)
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Топ коментарі
+4
Кацапи вирішили зробити хід конем.
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06.09.2026 16:22 Відповісти
+3
Рузкіе розуміють лише силу і все
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06.09.2026 16:22 Відповісти
+3
Всі розуміють лише силу. Ну може крім Папи римського.
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06.09.2026 16:24 Відповісти

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