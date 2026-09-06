Лавров про звинувачення на адресу РФ через інцидент в аеропорту Лейпцига: "Це початок справжньої війни"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це початок справжньої війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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"Вони знову хочуть війни"

"Це загалом початок такої війни справжньої. Вигнали генеральне консульство з Бонна... "Русский дом" у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також свої дипломатичні місії закривали... Вони знову хочуть війни", - зазначив Лавров.

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Також він висловив упевненість, що "російське керівництво зробить висновки" із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Він іде, по суті, нам війну оголошувати. І уроки історії не вивчені зовсім. Виявилося, що ось ці ось метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - заявив глава російського МЗС.

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