Лавров про звинувачення на адресу РФ через інцидент в аеропорту Лейпцига: "Це початок справжньої війни"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це початок справжньої війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Вони знову хочуть війни"
"Це загалом початок такої війни справжньої. Вигнали генеральне консульство з Бонна... "Русский дом" у Берліні закривають. Я пам'ятаю, що перед початком Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни, точніше, німці також свої дипломатичні місії закривали... Вони знову хочуть війни", - зазначив Лавров.
Також він висловив упевненість, що "російське керівництво зробить висновки" із заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
"Він іде, по суті, нам війну оголошувати. І уроки історії не вивчені зовсім. Виявилося, що ось ці ось метастази нацизму починають пробиватися. Це небезпечне явище. Мені здається, російське керівництво зробить відповідні висновки", - заявив глава російського МЗС.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що в ніч проти середи, 5 серпня, поблизу українського літака в аеропорту виявили дрон. Він був оснащений вибухівкою та детонатором. За інформацією Die Zeit, йдеться про літак Антонов, який, ймовірно, належить українським Повітряним силам.
- У НАТО підтвердили, що знають про цей інцидент. Німецька поліція залучила робота-сапера для вилучення дрона.
- Згодом німецькі ЗМІ повідомили,що
на українському вантажному літаку, поруч із яким в аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон із вибухівкою, були боєприпаси.
- Американська розвідка вважає, що безпілотник із вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.
- 1 вересня Німеччина офіційно заявила, що Росія відповідальна за інцидент із дроном із вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле". Країна вирішила розірвати договір з "Російським домом" у Берліні, а також посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни. 18 вересня в Бонні припинить роботу генеральне консульство Росії.
- Німецькі слідчі встановили особи двох можливих підозрюваних – чоловіків, пов'язаних з Росією.
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