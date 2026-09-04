Черкащина, Чернігівщина та Київ отримають енергетичне обладнання від Німеччини, - Міненерго

Черкаська та Чернігівська області, а також Київ отримають обладнання з нової партії допомоги від Німеччини для підтримки енергетичного та медичного секторів.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

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Для енергетичного сектору Черкащини передали електродвигун, а енергетики Чернігівщини отримають два силові трансформатори. Дизельний генератор із супутнім обладнанням призначений для медичного сектору Києва.

Допомога надійшла в Україну минулого тижня.

У Міненерго зазначили, що передане обладнання необхідне для термінових ремонтних робіт та забезпечення стабільної роботи критично важливих служб.

Обладнання надали німецькі компанії RWE Power AG та Stadtwerke Unna GmbH за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

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