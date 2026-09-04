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Новости Помощь Украине от Германии
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Черкасская, Черниговская области и Киев получат энергетическое оборудование из Германии, - Минэнерго

Германия передала энергетическое оборудование для Черкасской, Черниговской областей и Киева

Черкасская и Черниговская области, а также Киев получат оборудование из новой партии помощи от Германии для поддержки энергетического и медицинского секторов.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Для энергетического сектора Черкасской области передали электродвигатель, а энергетики Черниговской области получат два силовых трансформатора. Дизельный генератор с сопутствующим оборудованием предназначен для медицинского сектора Киева.

Помощь поступила в Украину на прошлой неделе.

В Минэнерго отметили, что переданное оборудование необходимо для срочных ремонтных работ и обеспечения стабильной работы критически важных служб.

Оборудование предоставили немецкие компании RWE Power AG и Stadtwerke Unna GmbH при содействии Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.

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