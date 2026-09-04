Черкасская, Черниговская области и Киев получат энергетическое оборудование из Германии, - Минэнерго
Черкасская и Черниговская области, а также Киев получат оборудование из новой партии помощи от Германии для поддержки энергетического и медицинского секторов.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Для энергетического сектора Черкасской области передали электродвигатель, а энергетики Черниговской области получат два силовых трансформатора. Дизельный генератор с сопутствующим оборудованием предназначен для медицинского сектора Киева.
Помощь поступила в Украину на прошлой неделе.
В Минэнерго отметили, что переданное оборудование необходимо для срочных ремонтных работ и обеспечения стабильной работы критически важных служб.
Оборудование предоставили немецкие компании RWE Power AG и Stadtwerke Unna GmbH при содействии Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.
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