Россия закрывает генеральное консульство Германии в Петербурге и высылает из страны сотрудников Goethe-Institut

Россия решила закрыть генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге и обязала сотрудников Goethe-Institut покинуть страну. В Москве назвали это ответом на действия Берлина после раскрытия подготовки диверсии в аэропорту Лейпцига.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Немецкие дипломаты должны покинуть Россию до 18 сентября. Для сотрудников Goethe-Institut установлен более ранний срок — до 13 сентября.

В российском МИД обвинили Берлин в новой эскалации двусторонних отношений и заявили, что ответственность за ее последствия якобы лежит на правительстве Германии.

Дипломатический конфликт обострился после того, как в августе возле украинского военно-транспортного самолета в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со следами взрывчатки.

1 сентября немецкие власти заявили об ответственности России за подготовку атаки. После этого Берлин решил с 18 сентября закрыть российское генеральное консульство в Бонне и приостановить действие соглашения, разрешавшего работу "Русского дома" в Берлине.

Москва опровергла обвинения и пригрозила ответными мерами. Теперь российские власти объявили о закрытии германского генерального консульства в Петербурге и прекращении работы Goethe-Institut в РФ.

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