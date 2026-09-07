Росія закриває генконсульство Німеччини у Петербурзі та виганяє з країни співробітників Goethe-Institut

Росія вирішила закрити генеральне консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі та зобов'язала співробітників Goethe-Institut залишити країну. У Москві назвали це відповіддю на дії Берліна після викриття підготовки диверсії в аеропорту Лейпцига.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ, пишуть росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Німецькі дипломати мають залишити Росію до 18 вересня. Для співробітників Goethe-Institut встановили раніший термін – до 13 вересня.

У російському МЗС звинуватили Берлін у новій ескалації двосторонніх відносин та заявили, що відповідальність за її наслідки нібито лежить на уряді Німеччини.

Дипломатичний конфлікт загострився після того, як у серпні поблизу українського військово-транспортного літака в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник зі слідами вибухівки.

1 вересня німецька влада заявила про відповідальність Росії за підготовку атаки. Після цього Берлін вирішив із 18 вересня закрити російське генконсульство у Бонні та припинити дію угоди, яка дозволяла роботу "Російського дому" в Берліні.

Москва заперечила звинувачення та пригрозила заходами у відповідь. Тепер російська влада оголосила про закриття німецького генконсульства у Петербурзі та припинення роботи Goethe-Institut у РФ.

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