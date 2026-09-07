Каллас попередила про ризики для Європи: політичні сили ігнорують російську загрозу
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас попередила про ризики для Європи через посилення політичних сил, які не бачать російської загрози.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Каллас сказала на пресконференції у Вільнюсі, цитує BNS.
Заява пролунала на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах у Саксонії-Ангальт.
Каллас попередила про небезпеку ігнорування загроз
Після зустрічі з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом Каллас заявила, що диверсії та інші гібридні загрози наближаються до Європи.
За її словами, водночас у країнах континенту набирають популярності політичні сили, які не приділяють достатньої уваги цій небезпеці.
"Водночас партії, які в певному сенсі не бачать цієї загрози й кажуть, що ми не повинні нічого з цим робити, бо це не наша справа, зміцнюють свої позиції", – сказала Каллас.
Дипломатка висловила занепокоєння, що така ситуація може вплинути на готовність Європи протистояти гібридним атакам.
Водночас Каллас зазначила, що перемога "Альтернативи для Німеччини" на земельних виборах є внутрішньою справою Німеччини.
У Саксонії-Ангальт перемогла АдН
Каллас також зазначила, що Європа може зіткнутися із ситуацією, коли зробила недостатньо для захисту від можливих загроз.
"Тому я просто боюся, що ми можемо прокинутися в ситуації, коли ми зробили недостатньо, щоб відвернути загрози та захиститися. Однак, звісно, самі німці, демократична країна, мають зробити свій вибір", – наголосила вона.
Раніше результати виборів до земельного парламенту Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини".
Водночас ХДС канцлера Фрідріха Мерца втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.
Мерц назвав результат виборів найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття та заявив, що продовжить курс реформ.
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