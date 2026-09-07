Туск розкритикував поляків за підтримку АдН: Ідіоти чи зрадники

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах у Саксонії-Ангальт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Х.

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"У Польщі лише ідіоти чи зрадники можуть радіти тріумфу партії АдН у Німеччині", - йдеться в дописі.

За його словами, таких прихильників АдН можна знайти серед опозиційних партій "Конфедерація" та "Право і справедливість".

АдН перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт

"Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.

До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".

Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.

АдН отримала найбільшу підтримку серед виборців 35–60 років

За даними Infratest dimap, АдН здобула понад половину голосів виборців віком від 35 до 60 років.

Водночас ХДС показав слабкий результат серед молоді: партію підтримали лише 5% виборців віком 18–24 роки та 6% у категорії 25–34 років. Серед виборців віком від 70 років ХДС і АдН отримали по 31%.

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