Туск раскритиковал поляков за поддержку АдН: идиоты или предатели

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.

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"В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу партии АдН в Германии", - говорится в посте.

По его словам, таких сторонников АдН можно найти среди оппозиционных партий "Конфедерация" и "Право и справедливость".

АдН победила на выборах в Саксонии-Анхальт

"Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.

В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".

Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.

АдН получила наибольшую поддержку среди избирателей в возрасте от 35 до 60 лет

По данным Infratest dimap, АдН набрала более половины голосов избирателей в возрасте от 35 до 60 лет.

В то же время ХДС показала слабый результат среди молодежи: партию поддержали лишь 5% избирателей в возрасте 18–24 лет и 6% в категории 25–34 лет. Среди избирателей в возрасте от 70 лет ХДС и АдН получили по 31%.

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