Туск раскритиковал поляков за поддержку АдН: идиоты или предатели
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) на выборах в Саксонии-Анхальт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.
"В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу партии АдН в Германии", - говорится в посте.
По его словам, таких сторонников АдН можно найти среди оппозиционных партий "Конфедерация" и "Право и справедливость".
АдН победила на выборах в Саксонии-Анхальт
"Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.
В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".
Кандидатом АдН на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.
АдН получила наибольшую поддержку среди избирателей в возрасте от 35 до 60 лет
По данным Infratest dimap, АдН набрала более половины голосов избирателей в возрасте от 35 до 60 лет.
В то же время ХДС показала слабый результат среди молодежи: партию поддержали лишь 5% избирателей в возрасте 18–24 лет и 6% в категории 25–34 лет. Среди избирателей в возрасте от 70 лет ХДС и АдН получили по 31%.
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Саме це ми й маємо... Бо є ще один вислів: "Радянський Союз не знищив нацизм... Він його "усиновив"...".
У Умберто Еко, в книзі "Ур-фашизм", перераховані більше десятка рис, притаманних нацизму та фашизму. Більшість їх втілює сьогоднішня зовнішня та внутрішня політика путінської Росії... Недарма Путін захоплюється діяльністю Гітлера та Геббельса, цитує їх, копіює їх промови (зокрема, промову Гітлера, перед нападом на Польщу - до 80% промови Путіна, перед оголошенням СВО, в Україні - трохи не калька промови Гітлера, перед початком нападу на Польщу). А чим відрізняється вислів Володіна, про те, що "Путін і є Росія", від вислову Гесса про те, що "Гітлер - це Німеччина... А Німеччина - це Гітлер..."?!