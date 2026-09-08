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"РФ готова прийти до миру в Україні і сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - Пєсков
У Кремлі запевняють, що РФ начебто готова прийти до миру в Україні.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що каже Пєсков?
"Росія готова прийти до миру в Україні, сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - запевнив Пєсков.
Він також зазначив, що Києву у питаннях врегулювання "конфлікту" (так РФ називає розв'язану нею війну в Україні) нібито бракує гнучкості.
Як повідомлялося, Лавров своєю чергою заявив, що переговорів про мир немає, Заходу не варто "метушитися" з новими ідеями.
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 липня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.
- Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.
- Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.
- Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар08.09.2026 12:26 Відповісти Посилання
+4 Серый Вовк
показати весь коментар08.09.2026 12:40 Відповісти Посилання
+1 Michael Esman
показати весь коментар08.09.2026 12:34 Відповісти Посилання
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