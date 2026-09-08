"РФ готова прийти до миру в Україні і сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - Пєсков

У Кремлі запевняють, що РФ начебто готова прийти до миру в Україні.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Пєсков?

"Росія готова прийти до миру в Україні, сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - запевнив Пєсков.

Він також зазначив, що Києву у питаннях врегулювання "конфлікту" (так РФ називає розв'язану нею війну в Україні) нібито бракує гнучкості.

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Як повідомлялося, Лавров своєю чергою заявив, що переговорів про мир немає, Заходу не варто "метушитися" з новими ідеями.

Що передувало?

Нагадаємо, 23 липня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.

Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.

Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.

Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

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