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Новини Мирні перемовини
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"РФ готова прийти до миру в Україні і сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - Пєсков

У Кремлі допустили відновлення переговорів між Україною, США та РФ

У Кремлі запевняють, що РФ начебто готова прийти до миру в Україні.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що каже Пєсков?

"Росія готова прийти до миру в Україні, сподівається на відновлення тристоронніх переговорів", - запевнив Пєсков.

Він також зазначив, що Києву у питаннях врегулювання "конфлікту" (так РФ називає розв'язану нею війну в Україні) нібито бракує гнучкості.

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Як повідомлялося, Лавров своєю чергою заявив, що переговорів про мир немає, Заходу не варто "метушитися" з новими ідеями.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 23 липня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.
  • Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.
  • Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.
  • Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

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Автор: 

Лавров Сергій (1459) Пєсков Дмитро (1807) росія (47654)
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Топ коментарі
+4
Кінь сказав - ніякого миру - нах ця мова?
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08.09.2026 12:26 Відповісти
+4
Нее, не готовы, вот когда на болотах не будет работать не один НПЗ и начнёт прилетать баллистика в разные интересные места, от тогда может и будут готовы кацапы...
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08.09.2026 12:40 Відповісти
+1
тягнуть час
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08.09.2026 12:34 Відповісти

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