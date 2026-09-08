Переговорів про мир немає, Заходу не варто "метушитися" з новими ідеями, - Лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що наразі переговорів щодо врегулювання війни в Україні не ведеться.

Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відсутність якихось зовнішніх ознак того, що переговори відбуваються у спокійному режимі, не означає, що такі переговори ведуться. Їх немає", - сказав міністр країни-окупанта.

За словами Лаврова, Європа "до смерті" боїться втілення "духу Анкориджу".

"Європа розуміє, що зараз, якщо раптом американці повернуться до своїх початкових пропозицій, як це було в Анкориджі, Європа тоді просто до смерті перелякалася. Вони одразу кинулися працювати з президентом США Дональдом Трампом, щоб він не підтверджував власні ініціативи, погоджені президентом РФ Володимиром Путіним. І ось у червні цього року на саміті НАТО президент Франції Емманюель Макрон гордо оголосив, що все, вони поховали Анкоридж, Трамп і США знову з ними. Мовляв, вони всі єдиним фронтом проти Росії", - пояснив глава МЗС країни-агресорки.

Сам Лавров раніше сказав, що "дух Анкориджу" випаровується.

Також, на думку російського міністра, Заходу не варто "метушитися" з новими мирними ідеями:

"Вийшла дуже цікава стаття в одному з американських видань, у якій на кількох сторінках перелічується, як Захід не давав Україні підписати запропоновані нею ж ініціативи щодо врегулювання, які ми прийняли. Тому нехай вони зараз зі своїми "новими ідеями" не дуже сильно метушаться".

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Що передувало?

Нагадаємо, 23 липня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.

Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.

Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.

Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

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Візит посланців Трампа в Україну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.

Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.

Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.

Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

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