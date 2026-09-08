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Новини Заяви Лаврова про Україну
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Переговорів про мир немає, Заходу не варто "метушитися" з новими ідеями, - Лавров

Переговорів про мир немає: заява Лаврова

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що наразі переговорів щодо врегулювання війни в Україні не ведеться.

Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відсутність якихось зовнішніх ознак того, що переговори відбуваються у спокійному режимі, не означає, що такі переговори ведуться. Їх немає", - сказав міністр країни-окупанта.

За словами Лаврова, Європа "до смерті" боїться втілення "духу Анкориджу". 

"Європа розуміє, що зараз, якщо раптом американці повернуться до своїх початкових пропозицій, як це було в Анкориджі, Європа тоді просто до смерті перелякалася. Вони одразу кинулися працювати з президентом США Дональдом Трампом, щоб він не підтверджував власні ініціативи, погоджені президентом РФ Володимиром Путіним. І ось у червні цього року на саміті НАТО президент Франції Емманюель Макрон гордо оголосив, що все, вони поховали Анкоридж, Трамп і США знову з ними. Мовляв, вони всі єдиним фронтом проти Росії", - пояснив глава МЗС країни-агресорки.

Сам Лавров раніше сказав, що "дух Анкориджу" випаровується.

Також, на думку російського міністра, Заходу не варто "метушитися" з новими мирними ідеями:

"Вийшла дуже цікава стаття в одному з американських видань, у якій на кількох сторінках перелічується, як Захід не давав Україні підписати запропоновані нею ж ініціативи щодо врегулювання, які ми прийняли. Тому нехай вони зараз зі своїми "новими ідеями" не дуже сильно метушаться".

Також дивіться: Війну проти України треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, - Лавров. ВIДЕО

Що передувало?

  • Нагадаємо, 23 липня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.
  • Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.
  • Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.
  • Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.

Також читайте: Лавров про звинувачення на адресу РФ через інцидент в аеропорту Лейпцига: "Це початок справжньої війни"

Візит посланців Трампа в Україну

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
  • Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
  • Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
  • Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
  • Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.

Також читайте: РФ чекає від США відповіді щодо ударів по території Росії, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1459) перемовини (3855) росія (47654)
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Топ коментарі
+5
Миру не має - Заходу сидіти на п"ятій точці! - коням слово давали?
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08.09.2026 10:48 Відповісти
+5
МИР І 3,14ДЕРАЦІ - ЦЕ НЕСУМІСНІ РЕЧІ ВІД СЛОВА "ВЗАГАЛІ" ДЛЯ МИРУ ПОТРІБНО УСУНУТИ ПЕРШОПРИЧИНУ ЙОГО ВІДСУТНОСТІ.МИР У СВІТІ ВІДСУТНІЙ, ЧЕРЕЗ ДІЇ (ВІЙНИ )РАШИСТСЬКОЇ 3,14 ДЕРАЦІЇ
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08.09.2026 10:50 Відповісти
+4
Дайте коняці вівсу, а то воно бздить якимсь духом анкоріджа
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08.09.2026 10:59 Відповісти

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