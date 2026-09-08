Переговорів про мир немає, Заходу не варто "метушитися" з новими ідеями, - Лавров
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що наразі переговорів щодо врегулювання війни в Україні не ведеться.
Про це він заявив російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Відсутність якихось зовнішніх ознак того, що переговори відбуваються у спокійному режимі, не означає, що такі переговори ведуться. Їх немає", - сказав міністр країни-окупанта.
За словами Лаврова, Європа "до смерті" боїться втілення "духу Анкориджу".
"Європа розуміє, що зараз, якщо раптом американці повернуться до своїх початкових пропозицій, як це було в Анкориджі, Європа тоді просто до смерті перелякалася. Вони одразу кинулися працювати з президентом США Дональдом Трампом, щоб він не підтверджував власні ініціативи, погоджені президентом РФ Володимиром Путіним. І ось у червні цього року на саміті НАТО президент Франції Емманюель Макрон гордо оголосив, що все, вони поховали Анкоридж, Трамп і США знову з ними. Мовляв, вони всі єдиним фронтом проти Росії", - пояснив глава МЗС країни-агресорки.
Сам Лавров раніше сказав, що "дух Анкориджу" випаровується.
Також, на думку російського міністра, Заходу не варто "метушитися" з новими мирними ідеями:
"Вийшла дуже цікава стаття в одному з американських видань, у якій на кількох сторінках перелічується, як Захід не давав Україні підписати запропоновані нею ж ініціативи щодо врегулювання, які ми прийняли. Тому нехай вони зараз зі своїми "новими ідеями" не дуже сильно метушаться".
Що передувало?
- Нагадаємо, 23 липня 2026 року державний секретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Лавров провели зустріч.
- Російський міністр закликав США "не накачувати" Україну зброєю.
- Водночас Рубіо заявив, що США продовжать продавати зброю Україні через механізми НАТО.
- Також держсекретар США зауважив, що пропозиції росіян в Анкориджі провалилися, бо це неприйнятно для України.
Візит посланців Трампа в Україну
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер прибули до України.
- Окрім спецпосланців президента США Дональда Трампа, в Україні з офіційним візитом перебувають представники європейських партнерів - Франції, Великої Британії та Німеччини.
- Зеленський розпочав зустріч із посланцями Трампа Віткоффом і Кушнером.
- Згодом Зеленський повідомив, що почалися перемовини з Віткоффом і Кушнером.
- Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, перебуваючи у Києві, заявив, що президент США Дональд Трамп "сповнений рішучості" покласти край війні РФ проти України та зупинити загибель людей.
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