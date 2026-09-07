Війну проти України треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, - Лавров. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що війну проти України треба завершити так, щоб у Європі не було "нацизму".
Про це він заявив під час виступу перед студентами МДІМВ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Цю війну треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Єропі, який знову пустив сюди свої метастази", - сказав він.
Також Лавров повторив типову для роспропаганди тезу про "нацизм" в Україні.
За словами російського міністра, Москві нібито брехали Меркель, Оланд та Порошенко.
Що передувало?
- Раніше Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах України по Росії.
- Також він казав, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це початок справжньої війни.
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