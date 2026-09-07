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Війну проти України треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Сергій Лавров вважає, що війну проти України треба завершити так, щоб у Європі не було "нацизму".

Про це він заявив під час виступу перед студентами МДІМВ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цю війну треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Єропі, який знову пустив сюди свої метастази", - сказав він.

Також Лавров повторив типову для роспропаганди тезу про "нацизм" в Україні.

За словами російського міністра, Москві нібито брехали Меркель, Оланд та Порошенко. 

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Що передувало?

  • Раніше Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах України по Росії.
  • Також він казав, що звинувачення з боку Заходу на адресу Росії через інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига - це початок справжньої війни.

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Автор: 

Лавров Сергій (1463) росія (47704)
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Топ коментарі
+64
Тобто знищенням терористичного угрупування кацапстан!
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07.09.2026 12:18 Відповісти
+49
Молодець, Лавруха! Але є "нюанс": нацизм - у Росії...
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07.09.2026 12:18 Відповісти
+27
Так лавров прямо сказав: "Нацизм, который здесь пустил метастазы...".
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07.09.2026 12:23 Відповісти

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