Росія не зупинить бої по лінії зіткнення в Україні, бо це "знецінить подвиг дідів", - Лавров
У Росії категорично відкинули ідею зупинення бойових дій на наявній лінії зіткнення у війні проти України, заявивши, що це нібито "знецінить подвиг дідів, які перемогли нацизм".
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю російській пропагандистській телекомпанії ВДТРК.
Погрози "посилити методи" та відмова від заморожування війни
Він звинуватив Україну в ударах по цивільній інфраструктурі, та запевнив, що РФ "не опуститься до таких" методів (окупанти з початку повномасштабного вторгнення регулярно завдають ударів по цивільних та енергетичних об'єктах в Україні, - ред.).
"Ми не опустимося, але свої власні методи зробимо набагато жорсткішими, щоб зруйнувати все, що підживлює військову машину Києва з боку Заходу. І ми це вже робимо. Вони вже починають стогнати", — заявив глава російського МЗС.
За його словами, дедалі більше голосів із "різних куточків спільного простору" закликають негайно зупинитися, однак, на його думку, "так не вийде".
"Зупинятися треба тоді, коли є довгострокове, надійне, стале врегулювання. Якби ми зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б знецінити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати", — додав Лавров.
Що ще сказав Лавров
Очільник МЗС РФ при цьому визнав, що в Росії люди страждають та "гинуть від терористичних актів", але, за його словами, йдеться про "відповідальність за тисячолітню історію російської держави".
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що погодився б на заморожування лінії фронту та перехід до дипломатичного врегулювання війни. За його словами, це може бути найшвидшим шляхом до миру.
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