Лавров поскаржився на Захід і заявив про нібито плани "розчленувати" Росію, - росЗМІ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід нібито прагне "розчленування" Росії та використовує Україну для війни проти Москви. Також він звинуватив західні країни у підтримці "тероризму Зеленського".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, такі заяви Лавров зробив в інтерв'ю генеральному директору російського державного агентства.

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За словами глави російського МЗС, Захід нібито сприяє розпаду Росії.

"Захід піарить тероризм Зеленського як "перелом", він сподівається на розвал Росії", – заявив Лавров.

Знову заявив про "війну Заходу"

Лавров також повторив традиційні для російської пропаганди твердження про те, що Захід нібито веде війну проти Росії руками України та намагається налаштувати росіян проти влади.

Крім того, він заявив, що Москва не має наміру погоджуватися на ультиматуми щодо завершення війни.

Окремо глава МЗС РФ розкритикував країни Балтії, назвавши їх "головними боєголовками" проти Росії, та висловив невдоволення їхньою політикою у сфері безпеки.

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