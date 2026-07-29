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Новини Заяви Лаврова про Україну
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Лавров поскаржився на Захід і заявив про нібито плани "розчленувати" Росію, - росЗМІ

Лавров заявив, що Захід нібито прагне "розчленування" Росії

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід нібито прагне "розчленування" Росії та використовує Україну для війни проти Москви. Також він звинуватив західні країни у підтримці "тероризму Зеленського".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, такі заяви Лавров зробив в інтерв'ю генеральному директору російського державного агентства.

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За словами глави російського МЗС, Захід нібито  сприяє розпаду Росії.

"Захід піарить тероризм Зеленського як "перелом", він сподівається на розвал Росії", – заявив Лавров.

Знову заявив про "війну Заходу"

Лавров також повторив традиційні для російської пропаганди твердження про те, що Захід нібито веде війну проти Росії руками України та намагається налаштувати росіян проти влади.

Крім того, він заявив, що Москва не має наміру погоджуватися на ультиматуми щодо завершення війни.

Окремо глава МЗС РФ розкритикував країни Балтії, назвавши їх "головними боєголовками" проти Росії, та висловив невдоволення їхньою політикою у сфері безпеки.

Також читайте: Росія більше не вірить, що Захід хоче мирних переговорів щодо України, - Лавров

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Топ коментарі
+14
Зараз ви намагаєтесь розчленувати Україну - закрий рот - гімном воняє
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29.07.2026 13:24 Відповісти
+7
В мене тут крапля нікотину є. Як би її передати цій клячі? 🤔
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29.07.2026 13:25 Відповісти
+7
Ті українці, що залишилися в Україні, точно зрадіють розчленуванню рашки, хіба що окрім ждунів.
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29.07.2026 13:30 Відповісти

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