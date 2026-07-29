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Новости Заявления Лаврова об Украине
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Лавров пожаловался на Запад и заявил о якобы планах "расчленить" Россию, - росСМИ

Лавров заявил, что Запад якобы стремится к "разчленению" России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад якобы стремится к "разчленению" России и использует Украину для войны против Москвы. Также он обвинил западные страны в поддержке "терроризма Зеленского".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такие заявления Лавров сделал в интервью генеральному директору российского государственного агентства.

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По словам главы российского МИД, Запад якобы способствует распаду России.

"Запад пиарит терроризм Зеленского как "перелом", он надеется на развал России", - заявил Лавров.

Снова заявил о "войне Запада"

Лавров также повторил традиционные для российской пропаганды утверждения о том, что Запад якобы ведет войну против России руками Украины и пытается настроить россиян против власти.

Кроме того, он заявил, что Москва не намерена соглашаться на ультиматумы о прекращении войны.

Отдельно глава МИД РФ раскритиковал страны Балтии, назвав их "главными боеголовками" против России, и выразил недовольство их политикой в сфере безопасности.

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Автор: 

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Топ комментарии
+12
Зараз ви намагаєтесь розчленувати Україну - закрий рот - гімном воняє
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29.07.2026 13:24 Ответить
+6
В мене тут крапля нікотину є. Як би її передати цій клячі? 🤔
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29.07.2026 13:25 Ответить
+5
Яке ж воно кончене і недолуге, ущербна істота, мозов якої виїли лямблі.
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29.07.2026 13:25 Ответить

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