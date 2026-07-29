Лавров пожаловался на Запад и заявил о якобы планах "расчленить" Россию, - росСМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад якобы стремится к "разчленению" России и использует Украину для войны против Москвы. Также он обвинил западные страны в поддержке "терроризма Зеленского".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такие заявления Лавров сделал в интервью генеральному директору российского государственного агентства.
По словам главы российского МИД, Запад якобы способствует распаду России.
"Запад пиарит терроризм Зеленского как "перелом", он надеется на развал России", - заявил Лавров.
Снова заявил о "войне Запада"
Лавров также повторил традиционные для российской пропаганды утверждения о том, что Запад якобы ведет войну против России руками Украины и пытается настроить россиян против власти.
Кроме того, он заявил, что Москва не намерена соглашаться на ультиматумы о прекращении войны.
Отдельно глава МИД РФ раскритиковал страны Балтии, назвав их "главными боеголовками" против России, и выразил недовольство их политикой в сфере безопасности.
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