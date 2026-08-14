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ЗСУ відповіли на погрози Міноборони РФ: "Зігріємося вогнем російських НПЗ"
У Збройних Силах України відповіли російському Міноборони, яке погрожувало Україні "заморозкою" в зимовий період.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідь окупантам
Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України відповіло загарбникам такою ілюстрацією.
Що передувало?
- Раніше російське Міноборони оприлюднило допис, в якому пригрозило Україні ударами в зимовий період.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.
- Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".
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ось в таку сраку потрапив драпатий!!!
то, хто смішніший?
неторкнута маасква, сталіца родіни малороса владіміра зе? чи розвалений київ, котрий через ніч фігачать балістикою, в одну калітку?