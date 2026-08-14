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Новини Погрози Росії
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ЗСУ відповіли на погрози Міноборони РФ: "Зігріємося вогнем російських НПЗ"

У ЗСУ відповіли Міноборони РФ на погрози заморозкою

У Збройних Силах України відповіли російському Міноборони, яке погрожувало Україні "заморозкою" в зимовий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відповідь окупантам

Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України відповіло загарбникам такою ілюстрацією.

У ЗСУ відповіли Міноборони РФ на погрози заморозкою

Що передувало?

  • Раніше російське Міноборони оприлюднило допис, в якому пригрозило Україні ударами в зимовий період.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.
  • Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".

Читайте: Російські "яструби" вимагають від Путіна ядерних ударів та знищення Києва після атак України, - Reuters

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погрози (557) Міноборони рф (744) ЗСУ (8990)
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Топ коментарі
+14
Зігріємося вогнем москви, ямальского хреста, кримського мосту.
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14.08.2026 13:44 Відповісти
+14
А як удари по НПЗ заморозять кацапів? Не тим зігріватися збираєтеся,стратегічні комунікатори. Вже давно час зайнятися кацапською газотранспортною системою.
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14.08.2026 13:49 Відповісти
+11
конкурс капітанів!!!!
ось в таку сраку потрапив драпатий!!!
то, хто смішніший?
неторкнута маасква, сталіца родіни малороса владіміра зе? чи розвалений київ, котрий через ніч фігачать балістикою, в одну калітку?

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14.08.2026 13:51 Відповісти

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