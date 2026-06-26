Російські "яструби" вимагають від Путіна ядерних ударів та знищення Києва після атак України, - Reuters

Масштабні та результативні удари українських далекобійних дронів по Москві, Санкт-Петербургу та окупованому Криму спровокували хвилю паніки серед російських ультранаціоналістів. Радикальне крило РФ закликає лідера Кремля Володимира Путіна відмовитися від дипломатії зі США, оголосити тотальну мобілізацію та застосувати тактичну ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Вимоги ядерного удару та знищення міст

Глибокі удари по Москві, Санкт-Петербургу та Криму, а також два інциденти з пасажирськими автобусами, які російська сторона кваліфікувала як атаки України, різко підсилили войовничу риторику в російському інформаційному просторі.

Аналітики зазначають, що це відображає зростаючу тривогу щодо масштабів і точності українських ударів та ширшу дискусію про те, як Росія може себе захистити, продовжуючи воювати.

Заклики до жорсткіших заходів не є новими. Націоналісти вже давно наполягають на повній мобілізації, знищенні урядового кварталу Києва, вбивстві президента України Володимира Зеленського та ударах по європейських заводах з виробництва дронів для України. Деякі "яструби" навіть закликали главу Кремля розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї.

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На цьому тлі відомий фінансист терористичних угруповань та націоналістичний бізнесмен Костянтин Малофєєв відкрито зажадав від Путіна дістати з бункерів радянські ядерні арсенали.

"Що ще має статися, перш ніж ми почнемо воювати по-справжньому? Війна означає перемогу за будь-яку ціну. Українці перебувають у стані війни, тож вони б’ються всіма доступними засобами. Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили й накопичили, задіявши всю міць нації, саме для цієї мети?" - публічно заявив Малофєєв після ударів по нафтовій інфраструктурі столиці РФ.

Reuters наводить і заяви менш впливових пропагандистських коментаторів та так званих Z-блогерів. Деякі почали розкручувати заклики запозичити "ефективну тактику Ірану" і килимовими бомбардуваннями перетворити великі українські міста на повністю непридатні для життя руїни.

Також вони радять Москві перейняти "ефективну тактику Ірану" проти США і повністю відмовитися від переговорів із залученням Вашингтона.

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Путін ігнорує радикалів та чекає на капітуляцію Європи

За даними Reuters, джерела, близькі до Кремля, кажуть що Путін може толерувати таку риторику — але вона ускладнює ухвалення рішень, розпалюючи суспільні очікування жорсткішої відповіді. Попри тиск, він не підтримав найрадикальніших пропозицій і публічно не відмовився від переговорів зі США.

"Ті, хто хоче відновити нормальні відносини з нами, зупинити цю нескінченну гонитву за стратегічною поразкою Росії, набирають сили. Усе врешті-решт владнається", - цинічно заявив Путін, демонструючи готовність продовжувати затяжну війну на виснаження.

Як додає Reuters, Путін наразі демонструє впевненість у стратегії поступового просування на фронті. Зокрема, він заявляє про наближення російських сил до контролю над Костянтинівкою, бої за яку тривають тривалий час і є частиною ширшої кампанії з окупації Донбасу.

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