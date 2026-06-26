Российские "ястребы" требуют от Путина нанесения ядерных ударов и уничтожения Киева после атак Украины, - Reuters

Масштабные и результативные удары украинских дальнобойных дронов по Москве, Санкт-Петербургу и оккупированному Крыму вызвали волну паники среди российских ультранационалистов. Радикальное крыло РФ призывает лидера Кремля Владимира Путина отказаться от дипломатии с США, объявить тотальную мобилизацию и применить тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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Требования нанести ядерный удар и уничтожить города

Массированные удары по Москве, Санкт-Петербургу и Крыму, а также два инцидента с пассажирскими автобусами, которые российская сторона квалифицировала как атаки Украины, резко усилили воинственную риторику в российском информационном пространстве.

Аналитики отмечают, что это отражает растущую тревогу по поводу масштабов и точности украинских ударов, а также более широкую дискуссию о том, как Россия может защитить себя, продолжая войну.

Призывы к более жестким мерам не являются новыми. Националисты уже давно настаивают на полной мобилизации, уничтожении правительственного квартала Киева, убийстве президента Украины Владимира Зеленского и ударах по европейским заводам по производству дронов для Украины. Некоторые "ястребы" даже призвали главу Кремля рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия.

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На этом фоне известный финансист террористических группировок и националистический бизнесмен Константин Малофеев открыто потребовал от Путина достать из бункеров советские ядерные арсеналы.

"Что ещё должно произойти, прежде чем мы начнём воевать по-настоящему? Война означает победу любой ценой. Украинцы находятся в состоянии войны, поэтому они сражаются всеми доступными средствами. Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки разработали и накопили, задействовав всю мощь нации, именно для этой цели?" — публично заявил Малофеев после ударов по нефтяной инфраструктуре столицы РФ.

Reuters приводит и заявления менее влиятельных пропагандистских комментаторов и так называемых Z-блогеров. Некоторые начали раскручивать призывы позаимствовать "эффективную тактику Ирана" и с помощью ковровых бомбардировок превратить крупные украинские города в полностью непригодные для жизни руины.

Также они советуют Москве перенять "эффективную тактику Ирана" против США и полностью отказаться от переговоров с участием Вашингтона.

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Путин игнорирует радикалов и ждет капитуляции Европы

По данным Reuters, источники, близкие к Кремлю, говорят, что Путин может терпеть такую риторику — но она затрудняет принятие решений, разжигая ожидания общества относительно более жесткого ответа. Несмотря на давление, он не поддержал самые радикальные предложения и публично не отказался от переговоров с США.

"Те, кто хочет восстановить нормальные отношения с нами, остановить эту бесконечную гонку за стратегическим поражением России, набирают силу. Всё в конце концов уладится", — цинично заявил Путин, демонстрируя готовность продолжать затяжную войну на истощение.

Как добавляет Reuters, Путин в настоящее время демонстрирует уверенность в стратегии постепенного продвижения на фронте. В частности, он заявляет о приближении российских сил к установлению контроля над Константиновкой, бои за которую продолжаются уже долгое время и являются частью более широкой кампании по оккупации Донбасса.

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