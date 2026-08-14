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Новости Угрозы России
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ВСУ ответили на угрозы Минобороны РФ: "Согреемся огнем российских НПЗ"

В ВСУ ответили Минобороны РФ на угрозы "заморозкой"

В Вооруженных Силах Украины ответили российскому Минобороны, которое угрожало Украине "заморозкой" в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ оккупантам

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины ответило захватчикам такой иллюстрацией.

В ВСУ ответили Минобороны РФ на угрозы

Что этому предшествовало?

  • Ранее российское Минобороны опубликовало сообщение, в котором пригрозило Украине ударами в зимний период.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что "заморозка" войны по линии фронта на данный момент является самым быстрым путем к миру.
  • В то же время в МИД страны-оккупанта заявили, что не согласятся на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".

Читайте: Российские "ястребы" требуют от Путина нанесения ядерных ударов и уничтожения Киева после атак Украины, - Reuters

Автор: 

угрозы (927) Минобороны рф (985) ВСУ (8274)
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Топ комментарии
+14
Зігріємося вогнем москви, ямальского хреста, кримського мосту.
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14.08.2026 13:44 Ответить
+14
А як удари по НПЗ заморозять кацапів? Не тим зігріватися збираєтеся,стратегічні комунікатори. Вже давно час зайнятися кацапською газотранспортною системою.
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14.08.2026 13:49 Ответить
+11
конкурс капітанів!!!!
ось в таку сраку потрапив драпатий!!!
то, хто смішніший?
неторкнута маасква, сталіца родіни малороса владіміра зе? чи розвалений київ, котрий через ніч фігачать балістикою, в одну калітку?

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14.08.2026 13:51 Ответить

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