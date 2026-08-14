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ВСУ ответили на угрозы Минобороны РФ: "Согреемся огнем российских НПЗ"
В Вооруженных Силах Украины ответили российскому Минобороны, которое угрожало Украине "заморозкой" в зимний период.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ оккупантам
Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины ответило захватчикам такой иллюстрацией.
Что этому предшествовало?
- Ранее российское Минобороны опубликовало сообщение, в котором пригрозило Украине ударами в зимний период.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что "заморозка" войны по линии фронта на данный момент является самым быстрым путем к миру.
- В то же время в МИД страны-оккупанта заявили, что не согласятся на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".
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ось в таку сраку потрапив драпатий!!!
то, хто смішніший?
неторкнута маасква, сталіца родіни малороса владіміра зе? чи розвалений київ, котрий через ніч фігачать балістикою, в одну калітку?