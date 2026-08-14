В Минобороны РФ ответили на мирные инициативы Украины: "Зимой вам будет "заморозка"

Министерство обороны России пригрозило Украине нанесением ударов в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Зимой вам будет "заморозка", — говорится в посте, к которому добавлены фото ударных БПЛА "Шахед".

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Что этому предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "заморозка" войны по линии фронта на данный момент является самым быстрым путем к миру.

В то же время в МИД страны-оккупанта заявили, что не согласятся на "заморозку" войны без устранения якобы ее "причин".

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