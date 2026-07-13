Путин признал "определенные проблемы с нефтепродуктами" в РФ из-за ударов Украины, но пригрозил "зеркальными ответами"

Диктатор РФ Путин пожаловался на успешные удары ВСУ по российским нефтебазам, которые вызывают "серьезные проблемы" с нефтепродуктами. Он заявил, что ответные меры Москвы на удары по территории РФ в дальнейшем будут "в несколько раз мощнее".

Его заявление цитируют российские СМИ, в частности российский "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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Угрозы Кремля

Свои заявления глава страны-агрессора озвучил во время осмотра экспозиций так называемого "Народного фронта", где ему, среди прочего, продемонстрировали игрушечный макет "Панцирь-С".

"Наши ответы всегда будут зеркальными: куда бы они ни пытались наносить удары по территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это ощущать. Уже ощущает, надеюсь. И будет ощущать это в дальнейшем с нарастающим масштабом", — заявил российский диктатор.

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Диктатор признал успех украинских "дальнобойных санкций"

Путин признал, что мощные удары Украины по российским НПЗ нанесли серьёзный ущерб российской логистике. Убеждая присутствующих, что российская энергетика обладает "очень мощной базой", он призвал россиян потерпеть.

"Что касается энергетики, то у нас основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в данный момент, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация [с топливом] будет исправляться", — цитируют пропагандисты ТАСС слова диктатора.

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