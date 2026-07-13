Путін визнав "певні проблеми з нафтопродуктами" у РФ через удари України, але пригрозив "дзеркальними відповідями"

Диктатор РФ Путін поскаржився на успішні удари ЗСУ по російських нафтобазах, які спричиняють "суттєві проблеми" з нафтопродуктами. Він оголосив, що відповіді Москви на удари по території РФ надалі будуть "в кілька разів потужнішими".

Його заяву цитують росЗМІ, зокрема російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Погрози Кремля

Свої заяви очільник країни-агресора озвучив під час огляду експозицій так званого "Народного фронту", де йому, серед іншого, продемонстрували іграшковий макет "Панцирь-С".

"Наші відповіді завжди будуть дзеркальними, куди б вони не намагалися бити по території РФ, ми будемо відповідати дзеркально, тільки в кілька разів потужніше. Противник буде це відчувати. Уже відчуває, сподіваюся. І буде відчувати це надалі з наростаючим масштабом", — оголосив російський диктатор.

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Диктатор визнав успіх українських "далекобійних санкцій"

Путін визнав, що глибокі удари України по російських НПЗ завдали серйозної шкоди російській логістиці. Переконуючи присутніх, що російська енергетика володіє "дуже потужною основою", він закликав росіян потерпіти.

"Що стосується енергетики, то у нас основа енергетики в Росії дуже потужна, надійна. Так, вони створюють нам у моменті, що називається, певні проблеми з нафтопродуктами. Думаю, поступово ситуація [з паливом] виправлятиметься", — цитують пропагандисти ТАСС слова диктатора.

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