РФ уже не може підтримувати колишні темпи рекрутингу на війну, - СЗР

У Росії фіксується зниження темпів рекрутингу порівняно з попередніми періодами. СЗРУ вказує на низку особливостей цьогорічної кампанії з поповнення ЗС РФ контрактниками для участі в бойових діях проти України.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

Відставання від виконання річного плану з відбору 409 тис. осіб.

Зазначається, що на початок липня план контрактування виконано менш ніж на 50%. Законтрактовано близько 195 тис. осіб при планових 204,5 тис. Поточні середньодобові темпи відбору контрактників (1070–1090 осіб) є недостатніми для 100% виконання плану. Це є найбільшою відмінністю цьогорічної кампанії від кампаній 2025 та 2024 років, коли середньодобово контрактували близько 1,2 тисячі осіб.

Послаблення вимог (медичних і функціональних) до кандидатів.

Мета – розширити контингент потенційних рекрутів та скоротити час на їхнє оформлення і направлення до фронтових підрозділів ЗС РФ. Потреби у таких кроках російської сторони продиктовані її зростаючими втратами на полі бою. За перше півріччя загальні втрати особового складу сягнули приблизно 196,7 тис. осіб, з них 115,3 тис. – безповоротні, 80,4 тис. – санітарні, близько 1 тис. – полонені. Відтак кількість відібраних контрактників для ЗС РФ фактично є зіставною з кількістю втрат.

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Високі планові показники для рекрутингу вихідців з малих народів Росії, а також контрактування мешканців тимчасово окупованих територій України, що є порушенням міжнародного права.

Так, у 2026 РФ році планує залучити для участі в бойових діях проти України близько 7,9 тис. мешканців ТОТ України. Водночас усередині Росії найбільший тягар (у кількісних показниках) виконання планів 2025 і 2026 років припадає на Центральний і Приволзький ФО (92 тис. та 90 тис. осіб відповідно). При цьому в Приволзькому федеральному окрузі найбільші кількісні показники набору визначені для республік Башкортостан і Татарстан (12,9 тис. та 12,0 тис. осіб відповідно). Це засвідчує справжнє ставлення кремля до корінних народів РФ та мешканців "нових" регіонів, які він розглядає як витратний матеріал для реалізації своїх агресивних планів.

Контрактування студентства.

МО разом із Міносвіти РФ спланували набрати на військову службу за контрактом понад 50 тис. студентів закладів вищої та середньої спеціальної освіти. Попри безпрецедентну пропаганду та адміністративний тиск, абсолютна більшість студентів не висловлює бажання йти на військову службу та брати участь у бойових діях проти України. Показники набору цієї категорії дуже далекі від планових: на службу погоджується один із 400 студентів. Молодь Росії не хоче воювати.

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Збільшення з 16 до 18,5 тис. кількості іноземців, яких сплановано законтрактувати для участі в бойових діях проти України.

Для виконання цього завдання активно задіюють рекрутингові структури, які зазвичай оформлюють приїзд найманців на рф у статусі трудових мігрантів. При цьому Москва не припиняє такий рекрутинг, незважаючи на протести з боку іноземних партнерів. Часто потенційних кандидатів залучають обіцянками високооплачуваної роботи на території РФ, проте після прибуття на Росію їм повідомляють, що вони власноруч підписали контракт з МО РФ.

Міграційна служба Росії та окремі російські правоохоронні органи широко застосовують шантаж і залякування стосовно трудових мігрантів (здебільшого з країн Центральної Азії), примушуючи їх укладати контракти з МО Рф. Іноді стимулом виступає можливість отримання російського громадянства за спрощеною процедурою після певного періоду проходження військової служби в ЗС РФ за контрактом. Отже, ця категорія розглядається кремлем як важливий ресурс для відновлення втрат на полі бою.

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Які висновки?

У СЗУ наголошують, що цьогорічна ситуація свідчить про зниження спроможності режиму Путіна надалі підтримувати темпи рекрутингу на рівні попередніх періодів.