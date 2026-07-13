РФ уже не может поддерживать прежние темпы вербовки на войну, - СВР

В России отмечается снижение темпов набора по сравнению с предыдущими периодами. СВРУ указывает на ряд особенностей нынешней кампании по пополнению ВС РФ контрактниками для участия в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь

Отставание от выполнения годового плана по набору 409 тыс. человек.

Отмечается, что на начало июля план по заключению контрактов выполнен менее чем на 50%. Заключены контракты с около 195 тыс. человек при плановых 204,5 тыс. Текущие среднесуточные темпы отбора контрактников (1070–1090 человек) являются недостаточными для 100% выполнения плана. Это является главным отличием нынешней кампании от кампаний 2025 и 2024 годов, когда в среднем за сутки заключались контракты с около 1,2 тысячи человек.

Смягчение требований (медицинских и функциональных) к кандидатам.

Цель — расширить контингент потенциальных рекрутов и сократить время на их оформление и направление в фронтовые подразделения ВС РФ. Необходимость таких шагов со стороны России продиктована её растущими потерями на поле боя. За первое полугодие общие потери личного состава достигли примерно 196,7 тыс. человек, из них 115,3 тыс. — безвозвратные, 80,4 тыс. — санитарные, около 1 тыс. — пленные. Таким образом, количество отобранных контрактников для ВС РФ фактически сопоставимо с количеством потерь.

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Высокие плановые показатели по призыву представителей малых народов России, а также заключение контрактов с жителями временно оккупированных территорий Украины, что является нарушением международного права.

Так, в 2026 году РФ планирует привлечь для участия в боевых действиях против Украины около 7,9 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. В то же время внутри России наибольшая нагрузка (в количественных показателях) по выполнению планов на 2025 и 2026 годы приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа (92 тыс. и 90 тыс. человек соответственно). При этом в Приволжском федеральном округе наибольшие количественные показатели набора определены для республик Башкортостан и Татарстан (12,9 тыс. и 12,0 тыс. человек соответственно). Это свидетельствует о подлинном отношении Кремля к коренным народам РФ и жителям "новых" регионов, которых он рассматривает как расходный материал для реализации своих агрессивных планов.

Заключение контрактов со студентами.

Минобороны совместно с Минобразования РФ запланировали принять на военную службу по контракту более 50 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений. Несмотря на беспрецедентную пропаганду и административное давление, абсолютное большинство студентов не выражает желания идти на военную службу и участвовать в боевых действиях против Украины. Показатели набора этой категории очень далеки от плановых: на службу соглашается один из 400 студентов. Молодежь России не хочет воевать.

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Увеличение с 16 до 18,5 тыс. числа иностранцев, которых планируется принять на контракт для участия в боевых действиях против Украины.

Для выполнения этой задачи активно задействуют рекрутинговые структуры, которые обычно оформляют приезд наемников в РФ в статусе трудовых мигрантов. При этом Москва не прекращает такой рекрутинг, несмотря на протесты со стороны иностранных партнеров. Часто потенциальных кандидатов привлекают обещаниями высокооплачиваемой работы на территории РФ, однако по прибытии в Россию им сообщают, что они собственноручно подписали контракт с Минобороны РФ.

Миграционная служба России и отдельные российские правоохранительные органы широко применяют шантаж и запугивание в отношении трудовых мигрантов (в основном из стран Центральной Азии), принуждая их заключать контракты с Минобороны РФ. Иногда стимулом служит возможность получения российского гражданства по упрощенной процедуре после определенного периода прохождения военной службы в ВС РФ по контракту. Таким образом, эта категория рассматривается Кремлем как важный ресурс для восполнения потерь на поле боя.

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Какие выводы?

В СВРУ отмечают, что ситуация этого года свидетельствует о снижении способности режима Путина и в дальнейшем поддерживать темпы набора на уровне предыдущих периодов.