У Пермському краї РФ оголосили про набір жінок-операторок БпЛА на війну проти України, - росЗМІ

В одному з округів Пермського краю РФ місцева адміністрація оголосила про набір жінок-операторок БпЛА для участі у війні проти України.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційній сторінціАдміністрації Уїнського муніципального округу Пермського краю.

В оголошенні зазначається, що набір ведеться лише серед жінок, причому як на посаду оператора БПЛА, так і на посаду водія з категорією В для перевезення гуманітарної допомоги.

Жінкам обіцяють від 210 тис. рублів на місяць і підйомні у розмірі 1,5 млн. рублів за підписання контракту з Міноборони на 1 рік, а також "безкоштовне навчання з нуля".

Водночас є вікові обмеження для претенденток на посаду оператора дрону - 35 років, а для водіїв - 45 років.

