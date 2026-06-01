У Пермському краї РФ оголосили про набір жінок-операторок БпЛА на війну проти України, - росЗМІ
В одному з округів Пермського краю РФ місцева адміністрація оголосила про набір жінок-операторок БпЛА для участі у війні проти України.
Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційній сторінціАдміністрації Уїнського муніципального округу Пермського краю.
В оголошенні зазначається, що набір ведеться лише серед жінок, причому як на посаду оператора БПЛА, так і на посаду водія з категорією В для перевезення гуманітарної допомоги.
Жінкам обіцяють від 210 тис. рублів на місяць і підйомні у розмірі 1,5 млн. рублів за підписання контракту з Міноборони на 1 рік, а також "безкоштовне навчання з нуля".
Водночас є вікові обмеження для претенденток на посаду оператора дрону - 35 років, а для водіїв - 45 років.
Дивно, невже віслюки не встигають плодитися і вже закінчуються?