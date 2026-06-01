УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12938 відвідувачів онлайн
Новини Російська армія
594 3

У Пермському краї РФ оголосили про набір жінок-операторок БпЛА на війну проти України, - росЗМІ

У Росії жінок вербують на війну проти України: що відомо?

В одному з округів Пермського краю РФ місцева адміністрація оголосила про набір жінок-операторок БпЛА для участі у війні проти України.

Про це пише видання ASTRA, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційній сторінціАдміністрації Уїнського муніципального округу Пермського краю.

В оголошенні зазначається, що набір ведеться лише серед жінок, причому як на посаду оператора БПЛА, так і на посаду водія з категорією В для перевезення гуманітарної допомоги.

Жінкам обіцяють від 210 тис. рублів на місяць і підйомні у розмірі 1,5 млн. рублів за підписання контракту з Міноборони на 1 рік, а також "безкоштовне навчання з нуля".

Водночас є вікові обмеження для претенденток на посаду оператора дрону - 35 років, а для водіїв - 45 років.

У Росії жінок вербують на війну проти України: що відомо?

Читайте: Наслідки удару БпЛА по нафтобазі в російському Армавірі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

армія рф (21161) жінки (683) росія (70236)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Робимо ставки як швидко русняві лохушки опиняться в штурмах
показати весь коментар
01.06.2026 13:55 Відповісти
Франтавиє жони...
Дивно, невже віслюки не встигають плодитися і вже закінчуються?
показати весь коментар
01.06.2026 14:33 Відповісти
Потім волатимуть про чергових "старобільських дєвочєк в трусіках".
показати весь коментар
01.06.2026 14:49 Відповісти
 
 