У Міноборони РФ відповіли на мирні ініціативи України: "Взимку вам буде "заморозка"

Міністерство оборони Росії пригрозило Україні ударами в зимовий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Взимку вам буде "заморозка", - йдеться в дописі та додано фото ударних БпЛА "Шахед".

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.

Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".

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