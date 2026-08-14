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У Міноборони РФ відповіли на мирні ініціативи України: "Взимку вам буде "заморозка"
Міністерство оборони Росії пригрозило Україні ударами в зимовий період.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Взимку вам буде "заморозка", - йдеться в дописі та додано фото ударних БпЛА "Шахед".
Що передувало?
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.
Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".
Топ коментарі
+4 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар14.08.2026 10:31 Відповісти Посилання
+3 Yriii Yriii #538882
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+2 Ярослав Кийко
показати весь коментар14.08.2026 10:38 Відповісти Посилання
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