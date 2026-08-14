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Новини Погрози Росії
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У Міноборони РФ відповіли на мирні ініціативи України: "Взимку вам буде "заморозка"

Міноборони РФ погрожує ударами взимку по Україні

Міністерство оборони Росії пригрозило Україні ударами в зимовий період.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Взимку вам буде "заморозка", - йдеться в дописі та додано фото ударних БпЛА "Шахед".

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Міноборони РФ погрожує ударами взимку по Україні

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "заморозка" війни по лінії фронту наразі є найшвидшим шляхом до миру.

Водночас у МЗС країни-окупанта заявили, що не погодяться на "заморозку" війни без усунення нібито її "причин".

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зима (149) росія (47358) погрози (557) Міноборони рф (744)
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Топ коментарі
+4
а в Немитій морози люті
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14.08.2026 10:31 Відповісти
+3
5й рік морозять і ніяк не можуть заморозить
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14.08.2026 10:30 Відповісти
+2
Заглядувати ху#лу в очі - давня традиція зелених мародерів, і особисто таємничого "вови R1".
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14.08.2026 10:38 Відповісти

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