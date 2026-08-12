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Міноборони РФ відзвітувало про захоплення села на Харківщині, якого не існує, - ЦПД

У Міноборони РФ відзвітували про захоплення неіснуючого села

Міноборони РФ відзвітувало про захоплення неіснуючого села Щербаківка у Харківській області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Село Щербаківка ліквідували ще у 1997 році, оскільки тоді у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує.

"Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках", - пишуть у ЦПД.

Генштаб та Міноборони РФ раніше неодноразово офіційно доповідали про взяття тих чи інших українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Так, очільник російського Генштабу Валерій Герасімов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни не контролюють, - нагадали у Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Міноборони РФ заявило про збиття нібито 1158 українських БпЛА

Автор: 

армія рф (22071) Міноборони рф (743) ЦПД (276) Харківська область (3088)
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Топ коментарі
+3
Існує , не існує - це має значення ? Вони і міста захоплюють , які вже по факту не існують . Значить просунулись , захопили територію . Чи територія , на якій зникло село , це вже не Україна , можна віддавати ?
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12.08.2026 13:55 Відповісти
+3
Юридично не існує але фактично територія захоплена. Напевно там і хати покинуті ще залишилися. Знову ******@чками прикриємо черговий прой@б.
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12.08.2026 14:07 Відповісти
+2
Кацапи щось захопили щокою у темряві - і одразу звітувати нагору.
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12.08.2026 13:29 Відповісти

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