Міноборони РФ відзвітувало про захоплення села на Харківщині, якого не існує, - ЦПД

Міноборони РФ відзвітувало про захоплення неіснуючого села Щербаківка у Харківській області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Село Щербаківка ліквідували ще у 1997 році, оскільки тоді у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує.

"Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда РФ намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках", - пишуть у ЦПД.

Генштаб та Міноборони РФ раніше неодноразово офіційно доповідали про взяття тих чи інших українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Так, очільник російського Генштабу Валерій Герасімов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни не контролюють, - нагадали у Центрі протидії дезінформації.

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