Минобороны РФ сообщило о захвате несуществующего села на Харьковщине, - ЦПД

Минобороны РФ сообщило о захвате несуществующего села Щербаковка в Харьковской области.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Село Щербаковка ликвидировали еще в 1997 году, поскольку тогда в нем не осталось ни одного жителя. По состоянию на 2026 год такого населенного пункта в Украине не существует.

"Это очередной типичный пример российской дезинформации, с помощью которого пропаганда РФ пытается создавать иллюзию постоянного успешного наступления российских войск на всех направлениях", - пишут в ЦПД.

Генштаб и Минобороны РФ ранее неоднократно официально сообщали о взятии тех или иных украинских населенных пунктов, что не соответствовало действительности. Так, глава российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно заявлял о полном захвате Купянска и Купянска-Узлового, которые россияне не контролируют, - напомнили в Центре противодействия дезинформации.

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