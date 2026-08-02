Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 1158 украинских БПЛА

Министерство обороны России заявило, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны якобы сбили 1 158 украинских беспилотников авиационного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По утверждению российского оборонного ведомства, в течение суток силы ПВО также якобы перехватили:

шесть управляемых авиационных бомб;

один реактивный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В частности отмечается, что украинские беспилотники якобы были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, временно оккупированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На данный момент приведенные российской стороной данные не имеют независимого подтверждения. Украинские власти официально не комментировали заявление Минобороны РФ о количестве якобы сбитых украинских беспилотников.

Что предшествовало?

В ночь на 2 июля на Саратовском НПЗ были поражены основные установки по переработке нефти, а на аэродроме "Энгельс" — инфраструктура и системы жизнеобеспечения. Оба объекта используются для обеспечения российской армии.

Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.

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