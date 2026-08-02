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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Минобороны РФ заявило о сбивании якобы 1158 украинских БПЛА

Минобороны РФ утверждает, что сбило 1 158 украинских беспилотников: подтверждений нет

Министерство обороны России заявило, что за последние сутки российские средства противовоздушной обороны якобы сбили 1 158 украинских беспилотников авиационного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По утверждению российского оборонного ведомства, в течение суток силы ПВО также якобы перехватили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • один реактивный снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В частности отмечается, что украинские беспилотники якобы были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, временно оккупированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На данный момент приведенные российской стороной данные не имеют независимого подтверждения. Украинские власти официально не комментировали заявление Минобороны РФ о количестве якобы сбитых украинских беспилотников.

Что предшествовало?

В ночь на 2 июля на Саратовском НПЗ были поражены основные установки по переработке нефти, а на аэродроме "Энгельс" — инфраструктура и системы жизнеобеспечения. Оба объекта используются для обеспечения российской армии.

Командир Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаку на логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Саратовский НПЗ, аэродром "Энгельс", нефтебаза в Калужской области и другие объекты противника, — Генштаб

Автор: 

беспилотник (5543) НПЗ (630) Минобороны рф (983)
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Топ комментарии
+3
Я думав, Зєлєнскій приз найкращого казкаря без боротьби азяв, коли про мільярд дерев повідомив, але - ні! Кацапи з 1158-ма збитими безпілотниками Зєлю з п'єдесталу просто знесли!
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02.08.2026 16:43 Ответить
+2
А скільки не перехопило воно парашо, не пише?🤣
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02.08.2026 15:01 Ответить
+2
Бідні ворони та лелеки вони й не мріяли потрапити до бойових зведень.
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02.08.2026 15:48 Ответить

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