Міноборони РФ заявило про збиття нібито 1158 українських БпЛА

Міністерство оборони Росії заявило, що за минулу добу російські засоби протиповітряної оборони нібито збили 1 158 українських безпілотників літакового типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За твердженням російського оборонного відомства, протягом доби сили ППО також нібито перехопили:

шість керованих авіаційних бомб;

один реактивний снаряд американської реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Зокрема зазначається, що українські безпілотники нібито були збиті над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Тамбовської та Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, тимчасово окупованого Криму, а також над акваторіями Азовського і Чорного морів.

Наразі наведені російською стороною дані не мають незалежного підтвердження. Українська влада офіційно не коментувала заяву міноборони РФ щодо кількості нібито збитих українських безпілотників.

Що передувало?

У ніч проти 2 липня на Саратовському НПЗ уражено основні установки переробки нафти, а на аеродромі "Енгельс" - інфраструктуру та системи життєзабезпечення. Обидва об'єкти використовуються для забезпечення російської армії.

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив атаку на логістичний центр Wildberries у Новосемейкіному Самарської області.

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