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Новини Погрози Росії
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Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах України по Росії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив Великій Британії наслідками нібито за "пряму участь" в українських ракетно-дронових ударах по території Росії.

Заяву Лаврова наводить російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України 

Росіянин сказав, що йому "шкода Британію", якщо вона буде на боці України "до самого кінця".

"А що стосується суті… це означає лише одне: президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось буде зазіхати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають", — заявив він російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Так глава російського МЗС прокоментував заяву британської влади про те, що Лондон на 100% підтримуватиме Україну проти Росії та залишиться на її боці "у час скрути".

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Контекст

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.

Згодом Москва пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києві для ударів по території РФ. На це очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони України анонсувало удари по Росії після погроз "заморозкою": "Зима буде спекотною"

Автор: 

Велика Британія (4973) Лавров Сергій (1454) росія (47408) погрози (562)
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Топ коментарі
+12
Правий був У. Черчиль, коли в 1945 році сказав - здається шо ми зарізали не ту свиню.
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18.08.2026 21:51 Відповісти
+11
Колишні фашисти не зламали бритів, і ці нові не зможуть
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18.08.2026 21:46 Відповісти
+4
Конякін , ти мразь і фашист , поцілуй себе в ср@ку
і здохни !!
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18.08.2026 21:48 Відповісти

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