Лавров пригрозив Британії наслідками за "пряму участь" в ударах України по Росії

Глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив Великій Британії наслідками нібито за "пряму участь" в українських ракетно-дронових ударах по території Росії.

Заяву Лаврова наводить російське агентство "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

Росіянин сказав, що йому "шкода Британію", якщо вона буде на боці України "до самого кінця".

"А що стосується суті… це означає лише одне: президент попереджав про наші права діяти в будь-якому районі Світового океану, якщо хтось буде зазіхати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ в ударах по РФ як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають", — заявив він російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Так глава російського МЗС прокоментував заяву британської влади про те, що Лондон на 100% підтримуватиме Україну проти Росії та залишиться на її боці "у час скрути".

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Контекст

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.

Згодом Москва пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києві для ударів по території РФ. На це очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.

Крім того, ЄС дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу і пригрозив дзеркальною відповіддю.

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