Путін назвав "розбоєм та піратством" дії ЄС щодо суден РФ і пригрозив дзеркальною відповіддю

Російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Погрози Путіна

Так, під час відвідин завершальної стадії навчань Тихоокеанського флоту Путін заявив, що Росія відповідатиме на спроби захоплення російських суден не лише дзеркально, а в будь-якій зоні, у тому числі в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту.

"Зрозуміло, це не що інше, як піратство та розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми змушені будемо відповідати дзеркально", - сказав Путін.

Він наголосив, що це робитиметься не обов'язково в тих акваторіях, де відбуваються захоплення російських суден, "а там, де вже ми самі вважаємо за потрібне і доцільне, в будь-якому місці, в тому числі і в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту".

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