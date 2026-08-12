УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13718 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
2 518 23

Путін назвав "розбоєм та піратством" дії ЄС щодо суден РФ і пригрозив дзеркальною відповіддю

путін погрожує ЄС через судна

Російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Погрози Путіна

Так, під час відвідин завершальної стадії навчань Тихоокеанського флоту Путін заявив, що Росія відповідатиме на спроби захоплення російських суден не лише дзеркально, а в будь-якій зоні, у тому числі в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту.

"Зрозуміло, це не що інше, як піратство та розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми змушені будемо відповідати дзеркально", - сказав Путін.

Він наголосив, що це робитиметься не обов'язково в тих акваторіях, де відбуваються захоплення російських суден, "а там, де вже ми самі вважаємо за потрібне і доцільне, в будь-якому місці, в тому числі і в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС провів перевірку танкера з російського "тіньового флоту"

Що передувало

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЄС затримав танкер, який може належати до "тіньового флоту" РФ, - Каллас. ФОТО

Автор: 

путін володимир (13528) флот (412) Євросоюз (10754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Кацапи готують відповідь виходом авіаносця "Кузя" у відкрите море ???
показати весь коментар
12.08.2026 12:35 Відповісти
+10
От дожили. Фашист, людоїд, вбивця і гвалтівник дітей, мародер окупант чужих земель і майна звинувачує когось у піратстві проти незаконних суден яких теоретично немає в жодних документах і які ходять без кацапського прапора і які воно само не визнавало що вони кацапські. Я одного не розумію, скільки світ буде терпіти цього Диявола і болотяного Чорта заміть того щоб його знищити і жити спокійно? Невже ніхто не хоче спокійного життя? Всі ті мільярди які вони заробляють на цій війні не вартують того жаху який творить та кремлівська Тварь
показати весь коментар
12.08.2026 13:03 Відповісти
+8
Прикол буде в тому, що кацапи захоплять судно ЄС і їм ніфіга не буде 🤬.
показати весь коментар
12.08.2026 12:43 Відповісти

Завантаження...

 
 