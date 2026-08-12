Путін назвав "розбоєм та піратством" дії ЄС щодо суден РФ і пригрозив дзеркальною відповіддю
Російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Погрози Путіна
Так, під час відвідин завершальної стадії навчань Тихоокеанського флоту Путін заявив, що Росія відповідатиме на спроби захоплення російських суден не лише дзеркально, а в будь-якій зоні, у тому числі в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту.
"Зрозуміло, це не що інше, як піратство та розбій. І якщо це на практиці почне реалізовуватися, ми змушені будемо відповідати дзеркально", - сказав Путін.
Він наголосив, що це робитиметься не обов'язково в тих акваторіях, де відбуваються захоплення російських суден, "а там, де вже ми самі вважаємо за потрібне і доцільне, в будь-якому місці, в тому числі і в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту".
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.
- Крім того, ЄС дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.
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