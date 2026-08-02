ЄС провів перевірку танкера з російського "тіньового флоту"

Місія ЄС Irini провела перевірку танкера, який пов’язують із "тіньовим флотом" Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомиленні Міністерства оборони Італії.

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Огляд судна та дії військових

У відомстві зазначили, що танкер Toa Payoh, який перебуває під санкціями ЄС і ходив під прапором Камеруну, перехопили у Середземному морі на захід від італійського острова Пантеллерія. Судно вирушило з Беніну та прямувало до Стамбула.

Спочатку капітан відмовився співпрацювати з перевіркою. Після цього з борту корабля ITS Thaon di Revel, який є флагманом місії ЄС Irini, вертольотом доставили італійський військовий абордажний загін. Військові провели необхідні перевірки на судні.

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Операція без інцидентів та правові підстави

Операція проходила за участю грецького військового корабля та польського морського патрульного літака. Вона тривала близько двох годин і завершилася без інцидентів.

У Міноборони Італії наголосили, що дії проводилися у міжнародних водах на основі європейського мандата та відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

"Я хотів би привітати екіпаж корабля ITS Thaon di Revel та всіх військовослужбовців, які брали участь в операції, з приводу проявленого ними професіоналізму, готовності та рішучості. Ця операція вкотре є наочним свідченням внеску Італії у забезпечення безпеки в Середземному морі та у зусилля Європейського Союзу", – заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Наразі немає інформації, чи затримали судно після перевірки.

EUNAVFOR MED Irini є військово-морською місією ЄС, яку створили у 2020 році для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Згодом країни ЄС розширили її повноваження, дозволивши перевіряти судна, які можуть використовувати фальшиві прапори.

Раніше висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС запускає морські перевірки суден тіньового флоту РФ.

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