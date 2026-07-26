ЄС дозволить продавати нафту, конфісковану із суден "тіньового флоту" РФ, - ЗМІ

Європейський Союз дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.

Про це пише видання Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.

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Що робитимуть із затриманими танкерами?

Представники Єврокомісії підтвердили, що новий пакет санкцій проти Москви міститиме норму, яка дозволить державам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів російського "тіньового флоту".

Високопосадовець ЄС назвав таке положення "дуже важливим". За його словами, ця норма дозволить "державам-членам конфісковувати товари, які перевозить цей тіньовий флот, після їх перехоплення під час військово-морських операцій".

Чиновник ЄС зазначив, що такі перехоплення трапляються все частіше, тому постало питання, що робити з вилученою сировиною, яку він назвав "дуже цінним ресурсом".

Хоча нафта є найприбутковішим експортним товаром Росії, за такою логікою передбачається, що у разі конфіскації на продаж може бути виставлено й зерно.

Цей крок зроблено на тлі прагнення Брюсселя посилити боротьбу з російським енергетичним експортом, щоб позбавити Кремль можливостей фінансувати війну проти України, зазначає видання.

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Замороження "стелі" цін на нафту РФ

Ухвалений 23 липня пакет санкцій — 21-й для ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році — також передбачає заморожування на 12 місяців граничної ціни на російську нафту. Ця норма забороняє компаніям з ЄС надавати послуги (зокрема страхування) танкерам, які продають російську нафту дорожче за встановлений ліміт. Поточну "стелю" зафіксовано на рівні $44 за барель, хоча без цієї домовленості вона зросла б до $58 за барель.

За оцінками ЄС, внаслідок замороженої цінової "стелі" Кремль втратить близько $3,5 млрд нафтових доходів протягом наступного року. Цей розрахунок базується на вартості російської експортної марка нафти Urals на рівні $60 за барель.

На початку липня нафта Urals торгувалася на рівні близько $50 за барель, однак відтоді її ціна зросла до $80 за барель на тлі ескалації військового конфлікту між США та Іраном.

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21-й пакет санкцій

Нагадаємо, що 23 липня, Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.

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