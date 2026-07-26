ЄС дозволить продавати нафту, конфісковану із суден "тіньового флоту" РФ, - ЗМІ
Європейський Союз дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.
Про це пише видання Euractiv, інформує Цензор.НЕТ.
Що робитимуть із затриманими танкерами?
Представники Єврокомісії підтвердили, що новий пакет санкцій проти Москви міститиме норму, яка дозволить державам-членам продавати сиру нафту та інші товари, вилучені з танкерів російського "тіньового флоту".
Високопосадовець ЄС назвав таке положення "дуже важливим". За його словами, ця норма дозволить "державам-членам конфісковувати товари, які перевозить цей тіньовий флот, після їх перехоплення під час військово-морських операцій".
Чиновник ЄС зазначив, що такі перехоплення трапляються все частіше, тому постало питання, що робити з вилученою сировиною, яку він назвав "дуже цінним ресурсом".
Хоча нафта є найприбутковішим експортним товаром Росії, за такою логікою передбачається, що у разі конфіскації на продаж може бути виставлено й зерно.
Цей крок зроблено на тлі прагнення Брюсселя посилити боротьбу з російським енергетичним експортом, щоб позбавити Кремль можливостей фінансувати війну проти України, зазначає видання.
Замороження "стелі" цін на нафту РФ
Ухвалений 23 липня пакет санкцій — 21-й для ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році — також передбачає заморожування на 12 місяців граничної ціни на російську нафту. Ця норма забороняє компаніям з ЄС надавати послуги (зокрема страхування) танкерам, які продають російську нафту дорожче за встановлений ліміт. Поточну "стелю" зафіксовано на рівні $44 за барель, хоча без цієї домовленості вона зросла б до $58 за барель.
За оцінками ЄС, внаслідок замороженої цінової "стелі" Кремль втратить близько $3,5 млрд нафтових доходів протягом наступного року. Цей розрахунок базується на вартості російської експортної марка нафти Urals на рівні $60 за барель.
На початку липня нафта Urals торгувалася на рівні близько $50 за барель, однак відтоді її ціна зросла до $80 за барель на тлі ескалації військового конфлікту між США та Іраном.
21-й пакет санкцій
Нагадаємо, що 23 липня, Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 21-й пакет санкцій для Росії через війну проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль