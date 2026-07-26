ЕС разрешит продавать нефть, конфискованную с судов "теневого флота" РФ, - СМИ

Европейский Союз разрешит странам-членам блока продавать российскую нефть,изъятую с судов, которые пытались обойти санкции ЕС.

Об этом пишет издание Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что будут делать с задержанными танкерами?

Представители Еврокомиссии подтвердили, что новый пакет санкций против Москвы будет содержать норму, которая позволит государствам-членам продавать сырую нефть и другие товары, изъятые с танкеров российского "теневого флота".

Высокопоставленный чиновник ЕС назвал такое положение "очень важным". По его словам, эта норма позволит "странам-членам конфисковывать товары, которые перевозит этот теневой флот, после их перехвата в ходе военно-морских операций".

Чиновник ЕС отметил, что такие перехваты происходят все чаще, поэтому встал вопрос, что делать с изъятым сырьем, которое он назвал "очень ценным ресурсом".

Хотя нефть является самым прибыльным экспортным товаром России, по такой логике предполагается, что в случае конфискации на продажу может быть выставлено и зерно.

Этот шаг сделан на фоне стремления Брюсселя усилить борьбу с российским энергетическим экспортом, чтобы лишить Кремль возможности финансировать войну против Украины, отмечает издание.

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Замораживание "потолка" цен на нефть РФ

Принятый 23 июля пакет санкций — 21-й для ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — также предусматривает замораживание на 12 месяцев предельной цены на российскую нефть. Эта норма запрещает компаниям из ЕС предоставлять услуги (в частности, страхование) танкерам, которые продают российскую нефть дороже установленного лимита. Текущий "потолок" зафиксирован на уровне $44 за баррель, хотя без этой договоренности он вырос бы до $58 за баррель.

По оценкам ЕС, в результате замороженного ценового "потолка" Кремль потеряет около $3,5 млрд нефтяных доходов в течение следующего года. Этот расчет основан на стоимости российской экспортной марки нефти Urals на уровне $60 за баррель.

В начале июля нефть Urals торговалась на уровне около $50 за баррель, однако с тех пор ее цена выросла до $80 за баррель на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном.

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21-й пакет санкций

Напомним, что 23 июля Совет Европейского Союза окончательно утвердил 21-й пакет санкций в отношении России из-за войны против Украины.

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